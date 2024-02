Daniel Cataño reveló la verdadera lesión que tuvo con Millonarios

Millonarios pasa por un duro momento en la Liga Betplay. Al conjunto Embajador no se le han dados los resultados y sumó este martes su tercera derrota consecutiva en el torneo tras caer con Once Caldas.



Una de las razones por las que Millonarios no ha tenido mucha suerte es que tuvo una larga lista de jugadores que estaban lesionados y que están volviendo de a poco, pero aún les falta retomar el ritmo.



Uno de ellos es Daniel Cataño que vio minutos en las derrotas contra Patriotas y Once Caldas y ha entrado como suplente porque no está todavía para jugar los 90 minutos.

Pues bien, finalizado el juego ante el Blanco Blanco que terminó con un 0-2 en contra, Cataño aclaró cuál fue la verdadera lesión que tuvo y negó que fuera una pubalgia lo que lo sacó por varias semanas.



“Es un tema médico de hace muchos años, cuando me operaron de una hernia. Me pusieron una malla y seguramente en algún momento del torneo pasado se movió y estaba tocando el nervio. Es un tema complejo porque las resonancias y pruebas que hicimos no mostraban nada, pero producía dolor. Es tema complejo, la malla estaba comprimiendo un nervio y era la molestia. Se trató con especialistas en el tema y gracias a Dios hoy estamos mucho mejor”, dijo en su atención a los medios.



Por el momento, se espera que Gamero lleve al jugador de a poco por lo que seguramente seguirá siendo suplente hasta que el futbolista no sienta ningún dolor en la zona afectada.