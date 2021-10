¡La Liga BetPlay dice presente! Las figuras presentes en Eliminatorias

Este jueves regresan las Eliminatorias en territorio sudamericano pensando en el Mundial de Catar 2022 y para sorpresa de muchos la Liga BetPlay dice presente.



En total son cuatro representantes del torneo local en Colombia que dirá presente, más allá de que sumen minutos o no, en las clasificatorias de Conmebol. Atlético Nacional es el club que lidera.

Justamente el conjunto verdolaga aporta dos futbolistas a la lista, ambos para la Tricolor. Reinaldo Rueda citó a Aldair Quintana (tercer arquero) y Yerson Candelo (lateral derecho). Ambos figuras indiscutidas del verde antioqueño. Eso sí, es muy complicado que puedan sumar minutos contra Uruguay, Brasil y/0 Ecuador.



América de Cali es el segundo equipo en el listado. Aporta a un jugador: Joel Graterol, en Venezuela. El arquero fue titular bajo el mandato de Jose Peseiro, pero con su salida y la llegada de manera interina de Leonardo González recayó a la suplencia por el ex-Millonarios Wuilker Faríñez. Cualquiera de los dos puede ser titular frente a Brasil, Ecuador y Chile.



El listado lo cierra Once Caldas, sorpresa para muchos teniendo en cuenta su flojo presente en el certamen colombiano. En este orden de ideas, el último representante es Gerardo Ortiz, quien fue citado por Eduardo Berizzo como tercer arquero de Paraguay. Tal y como ocurre con los jugadores de Nacional, será complicado ver al arquero sumando minutos contra Argentina, Chile y Bolivia.



Con lo anterior sobre la mesa, vale recordar que tanto Candelo como Quintana ya se perdieron el duelo de Nacional por Copa de este miércoles y junto a Graterol y Ortíz no estarán presentes en la jornada 13 de la Liga.



En este sentido, Nacional visita al Atlético Huila, América visita a Millonarios y Once Caldas recibe al Tolima.