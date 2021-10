Fecha ideal para Colombia en Eliminatoria: a romper racha con Uruguay

La Selección Colombia tiene un reto: romper una racha histórica y derrotar a Uruguay en Montevideo, este jueves en la primera de la triple fecha de Eliminatorias a Catar 2022. Sumar en el Gran Parque Central dejaría a la Tricolor en donde está: entre las mejores cinco del continente.

Más allá de la difícil tarea en Montevideo, Colombia estará muy pendiente de la fecha 11, pues si se dan algunos resultados, la Selección cafetera quedaría bien posicionada. Ojo a las cuentas y lo que le sirve al combinado nacional, que dirige Reinaldo Rueda.

Paraguay vs. Argentina – 6:00 p.m.

De ahora en adelante hay que hacerle fuerza a Argentina, pues se acerca a la clasificación y puede quitarle puntos importantes a los rivales de Colombia. Es el caso del partido en Asunción, pues la Albiceleste debe ganar y así el equipo guaraní (11 puntos) no superaría a Colombia (13).

Venezuela vs. Brasil – 6:30 p.m.

No decide nada: Brasil es el súper líder y Venezuela el colero, cuasi eliminado de las clasificatorias. Sin embargo, todo indica que el ‘scratch’ no tendrá problemas para seguir con el pleno de triunfos en las Eliminatorias.

Ecuador vs. Bolivia – 7:30 p.m.

Esta vez juegan en Guayaquil, pues la altura no es problema para los bolivianos. Aunque el local es favorito, pues Bolivia no ha ganado de visitante, los del altiplano esperan sumar para ayudarle a Colombia.



Hay que hacerle fuerza a Bolivia, pues Ecuador no se alejaría de la Selección, o incluso quedaría por debajo de la tabla si Colombia gana en Uruguay.



Perú vs. Chile – 8:00 p.m.

Ninguna de las dos selecciones podrían alcanzar o superar a Colombia en la tabla, pero lo mejor sería un empate entre incas y australes.