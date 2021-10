Colombia debe sacar su garra en Eliminatoria: visita a Uruguay

¡Con papa y yuca! Así deberá afrontar la Selección Colombia el partido de este jueves (6:00 p.m.) contra Uruguay en Montevideo, por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022. Todo un reto para Reinaldo Rueda y sus muchachos, por los antecedentes negativos contra los charrúas, y por lo crucial del resultado en la tabla de posiciones y el futuro de las clasificatorias.



La Tricolor jugará en el estadio Gran Parque Central y no en el Centenario, algo que cambia el decorado del partido. Lo importante será hacer un partido inteligente y físico, pues el rival obliga a tener cabeza fría y fuerza para resistir.



La Selección tiene claro que Uruguay “ha evolucionado” y su fútbol no es solo fuerza, también juega, también propone a ras de campo y tiene jugadores veloces, de élite y definitivos. Colombia también ha mejorado y quiere demostrar que no es solo técnica: también le pone mentalidad y garra cuando el reto se complica.



Ganar sería épico; sumar, sirve; perder, es posible pero no sería lo ideal, pues la tabla se podría apretar y Colombia enfrentará a Brasil en la próxima fecha.



Alineaciones probables

Uruguay: Fernando Muslera; Nahitan Nández, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur; Giorgian De Arrascaeta; Luis Suárez y Brian Rodríguez.

D.T.: Óscar Tabárez.



Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, William Tesillo; Wilmar Barrios, Mateus Uribe; Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero, Luis Díaz; y Radamel Falcao García.

D.T.: Reinaldo Rueda.



Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).



Hora: 6:05 p.m.



TV: Gol Caracol.