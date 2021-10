Árbitro de Uruguay-Colombia estuvo en el peor momento de la Selección

Cuando la FIFA designó a Jesús Noel Valenzuela Sáez, árbitro venezolano, para que dirigiera el partido de Eliminatoria Sudamericana entre Uruguay y la Selección Colombia, rumbo a Catar 2022 el próximo jueves 7 de octubre, muchos se extrañaron, y lo hicieron porque todavía existe la falsa creencia de que el juzgamiento del vecino país es de bajo nivel.

Sin embargo, el arbitraje venezolano en el ámbito internacional dejó de ser ‘la cenicienta’ y está gozando de un buen momento; y es precisamente este árbitro quien se ha encargado de impulsarlo y ponerlo de moda, por eso me atrevo a afirmar que el juego a desarrollarse en el Estadio Gran Parque Central, de Montevideo, cuenta con garantías arbitrales inmejorables para los equipos en contienda, y no porque no se vaya a equivocar, porque como todos los árbitros tendrá errores, sino porque su rendimiento en los últimos partidos ha sido óptimo.



Los datos recientes lo confirman, ya que Valenzuela pitó la final de la Copa Sudamericana 2020 entre Lanús vs Defensa y Justicia; seguidamente participó en la Copa América 2021 de Brasil, luego estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que su desempeño fue notable y regresó a dirigir el clásico por Eliminatorias Sudamericanas entre Brasil vs Argentina, encuentro que tuvo que suspenderse. En conclusión, la Conmebol y la FIFA lo han tenido actuando regularmente.



En su carrera como árbitro, a la Selección Colombia de mayores le ha arbitrado tres partidos todos con rivales importantes, el resultado de esas direcciones arbitrales fue, dos empates y una derrota así: en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 contra Brasil, empató 1-1; en la Copa América de Brasil 2021m en la que también igualó en el marcador a un tanto con Argentina en los 90 minutos; y el último frente a Ecuador en esta misma fase de clasificación en Quito, donde el onceno nacional perdió 6-1.



Completa en Sudamérica 6 juegos en dos rondas de Clasificación a las Copas del Mundo de Rusia y ahora de Catar.



En este importante partido, el silbato venezolano tendrá que ratificar su buen momento si quiere ir al Mundial de Catar, pues hasta ahora se encuentra preseleccionado; y para ello tendrá que saber leer el juego que de hecho va a ser muy friccionado, sin dar muchas largas en la parte disciplinaria y sin llegar prevenido a amonestar y expulsar por todo, porque es ahí donde está la clave para el control del mismo sobre todo por la forma de jugar del elenco uruguayo. De no poner freno a tiempo, el juego podría terminar enredándosele.



Si por algún motivo falla, tendrá en el VAR como salvavidas a Víctor Hugo Carrillo, un experimentado juez peruano que le ayudará a solucionar los impases con la tecnología y en las líneas lo asistirán sus compatriotas Tulio Moreno y Lubin Torrealba jueces estos con quienes ha venido trabajando regularmente.



José Borda

Comentarista arbitral