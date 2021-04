‘Herrera y Gallo deberían ir a descansar cuatro o cinco meses’

Pasan las jornadas y el arbitraje colombiano deja polémica tras polémica. Situación de nunca acabar, más allá de contar con la valiosa ayuda del VAR en partidos importantes.



Las críticas llegan a tal punto que periodistas, dirigentes y los mismos futbolistas han sentado su voz de protesta respecto al bajo nivel de los referís. El último en dar su opinión fue Eduardo Pimentel.

En diálogo con ‘Blu Radio’, el dueño del Boyacá Chicó aseguró que la situación con el arbitraje “sigue igual después de 40 años” y en dicho sentido mencionó algunos casos preocupantes.

​

​En primera medida mencionó que la situación con aquellos que imparten justicia no ha cambiada desde su etapa como futbolista. Recordemos que jugó profesionalmente entre 1982 y 1996 con equipos importantes como Millonarios, América o Medellín.



Tal es el inconformismo que aseguró tener como amigos “algunos ex-árbitros” que precisamente le cuentan historias para preocuparse, pero “sin pruebas uno no puede salir a acusar”.



Así las cosas, Pimentel mencionó dos casos puntuales de, lo que considera, bajo rendimiento: “(Mario) Herrera y (Nicolás) Gallo con esas equivocaciones se deberían ir a descansar cuatro o cinco meses, para que aprendan el reglamento”.



Justamente aquellos errores, que por cierto llama “pan de todos los días”, han perjudicado a su equipo. Primero denuncia que tanto Deportivo Pereira como Jaguares “juegan ya con los resultados nuestros” y segundo “los arbitrajes nos han quitado 12 puntos con sus decisiones”.



Así pues, los problemas entre el ex-futbolista oriundo de Ubaté y el arbitraje nacional parecen no tener fin...