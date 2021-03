Vuelve y juega: la falta de jerarquía quebró nuevamente a Millonarios

Otra vez Millonarios volvió a perder frente a un grande del país en los últimos diez minutos. La falta de jerarquía del equipo albiazul quedó completamente en evidencia este miércoles ante la derrota 2-1 contra el América de Cali.

​

Si bien los de Alberto Gamero cumplían con un partido correcto, sin mayores inconvenientes defensivos, dos errores puntuales arruinaron su tarde en la ciudad de Cali. Por ello, en FUTBOLRED hacemos un balance de la caída embajadora.

Nuevo error de Juan Moreno: Si bien hay que tenerle paciencia al joven guardameta, ya son dos los goles que ha “regalado” en los últimos partidos. Contra Bucaramanga, una salida en falso significó el 1-1 parcial; contra los escarlatas, otra salida y un pésimo rechazo generó, curiosamente, también la igualdad transitoria a un gol.

​

El equipo no logra cerrar los partidos: Así como paso con Nacional, los azules no logran mantener su ventaja y dejan ir puntos valiosos en el ocaso de los partidos. En esta oportunidad, Gamero quiso cuidarse con una línea de tres mediocampistas en la mitad (García, Kliver, Vega) pero aún así terminó con las manos vacías.



Marca en pelota quieta: En rueda de prensa, Gamero expresó que el mensaje para la segunda parte era claro: no dejar cabecear a Torres, Ortíz y Rodríguez. Justamente el primero de ellos anotó el gol de la victoria tras un tiro de esquina. Una sola vez perdieron la marca y les cobraron.



Efectividad: Justo antes del gol de Sánchez, los capitalinos tuvieron otras dos opciones de sentenciar el partido. La más clara, sin duda, el remate de Kliver Moreno dentro del área que sale desviado.



Millonarios se complica solo: El azul ganaba sin problemas en Cali, jamás lo sufrió. Ahora bien, dos desconcentraciones (Moreno-pelota quieta) arruinaron su presentación y lo dejaron con una amarga derrota. Otra historia sería si el rival le pasa por encima, pero la realidad es que se clava solo el puñal: pasó con Nacional, frente a Bucaramanga sufrió y ahora América le repitió la dosis.