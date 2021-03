América de Cali venció 2-1 a Millonarios y volvió al grupo de los ocho

En un partido que respondió a toda la expectativa, América de Cali le dio vuelta al marcador en apenas 5 minutos en el complemento y derrotó 2-1 a este miércoles a Millonarios en el Estadio Pascual Guerrero por la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2021.



Lo más importante es que ahora con 25 puntos el conjunto escarlata entró a los primeros ocho, ubicado de séptimo con los mismos 25 puntos del Medellín, y el gran damnificado es Deportivo Cali con 25, pero este jueves visita a Equidad.

Luis Sánchez recibió la oportunidad en el segundo periodo y no solo marcó el gol de la igualdad, sino que ayudó a descongestionar la mitad de la cancha. Otro jugador destacado fue el central Marlon Torres, que con su empuje fue a buscar el arco rival y con un cabezazo consiguió el tanto de la sufrida victoria roja, que volvió a ganarle a Millonarios en el Pascual Guerrero después de casi 11 años.



Alberto Gamero planificó un partido de forma inteligente, seguro y cortando los circuitos que pudiera armar el elenco anfitrión y dejó claro que su equipo es hoy uno de los mejor trabajados tácticamente en el campeonato.



Kevin Andrade no superó una lesión y por ello Pablo Ortiz jugó al lado de Marlon Torres en la pareja de centrales y Héctor Quiñones actuó como lateral izquierdo.



Con bajas importantes como la de Fernando Uribe, llevado de la mano por la juventud y las ganas de varios de sus inicialistas, el cuadro albiazul fue el que salió a poner condiciones con su habitual 4-2-3-1, con mucha dinámica haciendo amplitud de la cancha y atacando por las bandas, sin desgastarse demasiado ante la alta temperatura, llevando zozobra a la defensa escarlata. La línea de cuatro -especialmente los centrales Llinás y Murillo- le dificultó al local progresar en su juego ofensivo y la verdad es que Juan Moreno tuvo poco trabajo.



En la primera parte, América careció de sorpresa con su 4-1-4-1 y fue demasiado permisivo en un primer tiempo para olvidar. Muy bajos los aportes individuales de jugadores en que está cifrado el peso ofensivo, concretamente Jeison Lucumí, Yesus Cabrera, Duván Vergara y Santiago Moreno.



Sobre el minuto 6, ‘Chicho’ Arango apareció por derecha, pero Graterol conjuró bien, y luego hubo momentos interesantes en los que Daniel Ruiz, Émerson Rodríguez y Ómar Bertel se aproximaron con buenos toques de triangulación.



Jeison Lucumí metió un centro por izquierda que no conectó bien Duván Vergara y el balón se perdió a la última línea, sobre 15 minutos. Vergara también probó con un tiro libre un minuto después, pero de nuevo el remate no fue efectivo.



Vale la pena destacar que el antioqueño Wílmar Roldán cumplió un arbitraje intachable, dando continuidad al juego y sin pedir la intervención del VAR, lo que hizo que el partido no se interrumpiera y tampoco tuviera amonestados en la primera parte.



El fuerte sol de esa hora en Cali no hizo mella en el elenco capitalino, que a los 22 volvió a tener una llegada peligrosa que originó Rodríguez con pase a Arango para que disparara en velocidad, pero de nuevo Graterol envió al tiro de esquina. Luego, los equipos fueron a hidratarse para mitigar el intenso calor.



A los 26, Bertel ganó un balón por su costado entre Carrascal y Cabrera, lo sirvió a Diego Abadía, quien sin presión de la defensa roja y con todo el panorama midió el remate y colocó el balón rastrero al vertical derecho para el 0-1. Tanto justiciero para el equipo que había hecho más por el resultado y que parcialmente se ubicaba líder con 29 puntos.



Estaba tan bien parado Millonarios en su cuarteto posterior, al que sumaban Steven Vega y Kliver Moreno, que Vergara y Lucumí cambiaron de sector y Santiago Moreno tuvo que bajar un poco para evitar la marca de los centrales albiazules, pero las cosas no salían por la concentración Muy poca producción en ataque, confundido totalmente y con un rival posesionado del balón y el marcador.



Marlon Torres intentó en un cabezazo, pero estaba en fuera de lugar, en la última aparición de los ‘diablos’ en el primer periodo.



Abadía, un dolor de cabeza para la zaga roja, volvió a rematar desviado, cuando Daniel Ruiz estaba solitario por la izquierda y podría haber definido con mayor tranquilidad. Abadía volvió a rematar con derecha, pero el esférico se fue desviado al palo ídem de Graterol, a los 43.



Para el comienzo del segundo tiempo, el peruano Aldaír Rodríguez reemplazó a Jeison Lucumí -que tuvo una floja actuación-, para que se acomodara entre los zagueros de Millos y Moreno pudiera tener protagonismo por las bandas.



La necesidad de conseguir al menos el gol de la igualdad llevó al América a subir sus líneas, aunque le faltaba velocidad y profundidad para tener algún rédito.



Daniel Ruiz recibió un pase de Arango frente al arco y remató de zurda, pero Graterol estaba allí para atajar el disparo, a los 11 minutos.



Luis Sánchez entró por Yesus Cabrera a los 14, en busca de la movilidad que no se tuvo en gran parte del encuentro.



Jáder Valencia también lo hizo por Diego Abadía, que estaba amonestado desde el minuto 52.



América se metió a terreno albiazul, pero el doble bloque de hasta 8 jugadores del rival no le permitió pasar hasta el área chica que defendía Juan Moreno, al punto que no tuvo un solo remate al arco.



Apenas a los 22, Héctor Quiñones se encontró con rebote defensivo, pero la pelota no tenía dirección de portería. Luego Nicolás Giraldo entró por él, tratando de buscar mayor volumen ofensivo.



Otro momento de hidratación calmó un poco intensidad, pero el que siguió ordenado atrás fue el cuadro visitante, al punto de que era muy complicado hacerle daño.



A los 31, Juan Camilo García ingresó por Daniel Ruiz para fortalecer el trabajo defensivo de Millonarios; en tanto que Rodrigo Ureña lo hizo por Luis Paz a los 32.



Iban 33 minutos cuando Arango recuperó un balón por la derecha y Kliver Moreno remató por encima. En la reposición de esa jugada, Nicolás Giraldo le sirvió el esférico a Aldaír Rodríguez, que no alcanzó a cabecear, y el rebote de Moreno le quedó a Luis Sánchez, quien a varios metros sacó un zurdazo para convertir el 1-1 con la portería sola.



Pero a los 38 un tiro de esquina que cobró Santiago Moreno desde la derecha sobró a Jáder Valencia y Marlon Torres cabeceó al palo ídem de Juan Moreno para marcar el 2-1.



Gamero quemó los últimos cartuchos al incluir a Hárrison Mojica por Elvis Perlaza y a Juan Camilo Salazar por Kliver Moreno a los 43, pero Santiago Moreno por poco convierte el tercero.



Las variantes hechas por Juan Cruz Real surtieron efecto y su equipo obtuvo un triunfo que necesitaba con urgencia y de paso volvió a llenarse de confianza para los duros partidos que le restan como local.



En la próxima fecha, América recibirá a La Equidad el domingo 4 de abril (3:30 p.m.), mientras que Millonarios recibirá al Tolima el sábado 3 de abril (8:10 p.m.).





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces