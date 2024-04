Lo celebra el FPC: Dimayor y FCF negociarán peticiones de Acolfutpro

Cinco años después de la presentación de un pliego de peticiones por parte de todos los jugadores del fútbol colombiano en nombre de Acolfutpro, la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol han accedido a negociar estas peticiones para mejorar las condiciones de trabajo en el balompié nacional.



El acuerdo para el inicio de las negociaciones entre todas las partes se firmó en la mañana del martes y fue impulsado por el Ministerio del Trabajo.

“Como resultado del proceso de diálogo social tripartito entre ACOLFUTPRO y los dirigentes del fútbol colombiano, con la mediación del Ministerio del Trabajo, este martes 9 de abril de 2024, a las 8 a.m., se firmó el acta que da inicio a la negociación de las peticiones presentadas a la Dimayor y la FCF en el 2019″, mencionó Acolfutpro en un comunicado.



Y agregaron: “Agradecemos la gestión del Presidente de la República Gustavo Petro en este logro histórico, de la señora ministra del trabajo Gloria Inés Ramírez y especialmente la labor incansable y el acompañamiento del señor Edwin Palma, viceministro de relaciones laborales, quien será mediador en las conversaciones”.



La primera reunión para negociar las peticiones de la organización sindical tendrá lugar el próximo martes 16 de abril en la oficina del viceministro de trabajo: “También exaltamos la voluntad política de los directivos del fútbol y de antemano agradecemos su buena fe para alcanzar acuerdos dentro de este proceso”.



Estas son las peticiones que negociarán Dimayor, FCF y Acolfutpro:



El calendario de las competencias profesionales, periodos de descanso y recuperación: Pedimos la FCF y a DIMAYOR que el calendario de competencias desde el año 2020 en adelante contemplen lo siguiente: Todas las competiciones de DIMAYOR finalicen antes del 10 de diciembre de cada año. Los periodos de descanso a mitad de año sean de 15 días calendario. El día libre o día de descanso a la semana para todos los planteles.



Concertar el estatuto del jugador de la FCF: Solicitamos a la FCF concertar con ACOLFUTPRO: Las disposiciones y medidas de FIFA y que aún no se aplican en Colombia. Aumentar el porcentaje por transferencia del futbolista.



Concertar el código disciplinario: Pedimos a la FCF concertar con ACOLFUTPRO su Código Disciplinario para acabar con las multas y sanciones desproporcionadas, por ejemplo de dos (2) semanas a tres (3) meses y multa de sesenta (60) a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes ($44.000.000 de pesos) suspensión por la simulación de infracciones que conduzcan a un error arbitral.



Concertar la minuta única de contrato de trabajo obligatoria de la FCF: Pedimos a la FCF y a DIMAYOR: Concertar con ACOLFUTPRO como ordena FIFA la minuta única de contrato de trabajo obligatoria para clubes y futbolistas y que ACOLFUTPRO tenga una copia de su contrato.



Torneo profesional femenino: Pedimos la FCF y la DIMAYOR se garantice la liga profesional con una duración mínima que les garantice a las futbolistas su estabilidad laboral, seguridad social y el ejercicio de su profesión.



Pólizas complementarias de salud: Pedimos a la FCF y la DIMAYOR una póliza de salud o de medicina prepagada a cargo de la FCF y DIMAYOR para recibir tratamiento médico especializado teniendo en cuenta su condición de deportistas de alto rendimiento.



Horarios, intervalos y tiempo de descanso entre partidos: Pedimos la FCF y la DIMAYOR: Se respeten las 72 horas de descanso y recuperación entre partidos. No se programen partidos en ciudades con altas temperaturas y/o con 111mts de altitud con antes de las 5 de la tarde.



Participación sobre derechos de televisión: Pedimos a la FCF y a DIMAYOR: Se entregue a ACOLFUTPRO una participación sobre los derechos de TV y transmisión de las competencias de DIMAYOR tal como sucede en países como Brasil, Argentina, Chile, Inglaterra o España.



Partido anual de la Selección Colombia: de mayores en favor de ACOLFUTPRO para fortalecer su fondo social con sus asociados.



Dos reuniones anuales: con los y las futbolistas de Selecciones Colombia femenina y masculina en su lugar de concentración.



Concertación: del número de entradas para los partidos de los torneos locales y de las selecciones Colombia.



Adopción de protocolos: contentivos de las políticas contra la discriminación, el acoso laboral y la violencia de género.