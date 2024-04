'Yo nunca me voy a ir del fútbol': Julio Comesaña

Julio Avelino Comesaña no cree en las casualidades, pero sí en las coincidencias con significado. La primera para él, la de haber nacido en Montevideo justo en una época en la que el fútbol, más que un deporte, era un estilo de vida en su país: Habían quedado campeones de la Copa del Mundo 1950 venciendo a Brasil en el Maracaná y, desde entonces, corría por las calles el mito de que la ‘garra charrúa’ venía incorporada en las venas de cada uruguayo. De ahí que creciera con el sueño de dedicarse al fútbol.



Siempre quiso jugar en el exterior sin importar las condiciones. Cuando estuvo en Millonarios y no estaba en el equipo titular, pidió que lo pusieran a entrenar con el filial y se lo negaron: ‘¿Un jugador extranjero jugando en un filial? Estás loco’, le dijeron, pero a él no le importaba el prestigio o el dinero, solo ir detrás de la pelota.



La vida, en otra de esas coincidencias con significado, lo puso en el Atlético Junior en el año 1977 para que fuera uno de los 11 jugadores que levantaron la primera estrella del equipo en su historia. Lo que no sabía él, es que ese era apenas el primero de los seis títulos que iba a levantar con el cuadro ‘tiburón’, al que reconoce como su segundo hogar y, en el que, como todo hogar, acepta que ha tenido tantas alegrías como disgustos.



Julio es un trabajador en exceso y un hombre tradicional. Se casó joven, ahorró lo que ganó como técnico para sus hijos y, dice, sacrificó algunos momentos de calidad con ellos para poder darles una vida tan cómoda como pudiera.



Siente que el fútbol es el mejor espacio para entender el comportamiento humano y es precisamente con el fútbol, con el que refleja cada rasgo de su personalidad. A pesar de sus altercados con otros entrenadores a lo largo de su carrera, es un hombre tranquilo al que le gusta vivir cerca del mar y bajo el sol barranquillero porque lo contagian de una actitud entusiasta y optimista.



Le molesta que piensen que entrenar un equipo y dirigirlo es lo mismo, considera que dirigir un equipo hoy es más fácil que cuando él empezó y ahora dedica su tiempo a aprender y enseñar en los procesos de escuelas de fútbol nacionales e internacionales.



Pues bien, en diálogo exclusivo con FUTBOLRED, el técnico habló de su presente y también se refirió a la actualidad del FPC y en especial de Junior.



¿Por qué llegó al fútbol colombiano?



Yo siempre soñé con jugar en el exterior. Después de terminar mi vínculo con Gimnasia en Argentina, tuve que regresar a Uruguay. Un día me dijeron que Millonarios necesitaba un volante y acepté. Yo no iba detrás de un peso, sino de jugar.



¿Si no se hubiera dedicado al fútbol, qué hubiera hecho?



Nunca concebí otra cosa, no recuerdo haber querido ser ni arquitecto, ni médico. Cuando estaba chico pateé una pelota y la pateé tan lejos, que todavía no la pude alcanzar. Sigo corriendo detrás de esa pelota y he tenido la fortuna de ser jugador de fútbol por casi 20 años y de ser entrenador por 40.



¿Cómo se volvió director técnico?



Llega un momento como jugador en el que sientes que todo se vuelve más veloz. Ves la pelota, y cuando vas a hacer una jugada, la pelota ya no está. Yo estaba en el Medellín y con 34 años decidí ponerle punto final a mi carrera como futbolista, y al día siguiente ya estaba dirigiendo.



¿Cómo así que al día siguiente ya estaba dirigiendo?



Cuando decidí retirarme como jugador, hablé con el presidente del club, Héctor Mesa, y me dijo: “Bueno, pero todavía tienes 6 meses de contrato, vas a dirigir el club”, y me puso de asistente técnico de Jorge Olmedo. Cuando Olmedo se va, yo paso a dirigir el club.



Por esa época del retiro también tiene que afrontar la muerte de su madre.



Sí, ella muere en un accidente de tránsito en Uruguay. La distancia y el trabajo hicieron que no pensara en eso. Sin embargo, en las noches me despertaba y lo asimilaba: ‘es cierto, mi mamá ya no está’, y me quedaba pensando



Hablemos del título que gana con el Junior en 1993…



Era un gran equipo. Los jugadores desequilibrantes eran Valderrama, Pacheco, Valenciano que vino para el segundo semestre y Miguel Guerrero. Dos volantes que eran soporte del juego defensivo y ofensivo Méndez, Grau y línea de cuatro defensas liderada por Alexis Mendoza con Casiani, Uribe y Briascos. Y el arquero José María Pazo que fue muy importante.



El cuadrangular final fue Nacional, Medellín, América y Junior. Los cuatro equipos podían ser campeones y lo fueron durante la última fecha. Llegamos nosotros con una bonificación de 0.25 de ventaja a la final, en caso de empate en posiciones podíamos resolver a favor nuestro.



En Medellín, jugaban Nacional e Independiente Medellín y ganó el segundo. Cuando terminó el juego allá ya estaban dando vuelta olímpica, pero el partido entre América y Junior no había terminado. Al final terminamos ganándole al América en casa 3-2 con el gol agónico de Mckenzie y dimos la vuelta Olímpica.



Usted dijo en una entrevista que su salida del Junior en 1994 fue la que más le dolió. ¿Por qué?



Porque era un buen proyecto. Después de haber quedado campeón de liga, de haber armado el equipo que se armó y de haber llegado a semifinales de la Libertadores y perder en penales con el Vélez Sarsfield, que fue campeón del mundo después, yo me pregunto: ¿Por qué desarmar todo eso? ¿Por qué no reorganizar el equipo y seguir construyendo? Pero son decisiones de los dueños del equipo.



¿A pesar de esa y otras salidas, por qué decide volver al Junior?



Junior ha sido un lugar donde siempre me he sentido cómodo. Seguro me he sentido defraudado muchas veces y habrá personas se habrán sentido defraudadas conmigo, pero siempre me gustó estar acá.



¿Qué experiencia le cambió la vida?



En Santa Fe en 2003 tuve un hecho de esos que lo golpean a uno duro. Fui a la Clínica por una molestia que tenía y terminaron diagnosticándome un cáncer de próstata.



Yo tenía 56 años, pero fue un golpe duro porque me hizo ver la vida de otra manera, yo soy muy obsesivo con mis compromisos de trabajo y dejo muy de lado la parte social que todos debemos tener.



En su paso por el Real Cartagena usted tuvo un altercado con Jorge Luis Pinto. ¿Qué sucedió?



Ese día jugaba Real Cartagena y el Cúcuta Deportivo que dirigía Jorge Luis Pinto. Había más gente de lo usual en el estadio y yo sentí un ambiente muy hostil contra nosotros. En el segundo tiempo, Cartagena le va ganando 0-1 al Cúcuta y yo vi que Pinto estaba gritándole cosas al árbitro. “Te compraron… Julio te compró”, o algo así. Yo me salí de la ropa, le tiré una trompada y me echaron del partido.



¿Cómo fue su relación con los Char?



Tuvo diferentes etapas. Ellos siempre me tuvieron en consideración. Si me trajeron las veces que me trajeron fue porque confiaban en mí. Ya después que me saquen no habla de que las personas son buenas o malas. Son decisiones que, a veces no es la decisión en sí, sino la manera como se hacen las cosas que deja un poco de dolor.



¿Es verdad que pensó lanzarse a alcalde de Barranquilla?



No. Eso ocurrió en un momento que estaba Alex Char en la campaña y me preguntaron a mí si me gustaría ser alcalde de Barranquilla. Yo creo que, para estar en cualquier actividad, hay que conocerla y ya tengo una edad en la que no me proyecto a cosas a largo plazo.



¿Cree que ganaría?



Bueno, podría ir a las elecciones. Yo no sé si gano, pero seguro saco votos y hago perder a alguno (risas).



¿Se va a quedar en Barranquilla?



¿Y a dónde me voy a ir? Yo siempre me sentí cómodo acá. A Uruguay solo vuelvo en búsqueda del pasado. En Barranquilla conozco a todo el mundo, se desviven por atenderme. Gran parte de mi familia está acá. Es mi segundo hogar.



Me decía usted que cuando estaba chico pateó una pelota tan lejos, que pasó el resto de su vida queriendo encontrarla. ¿Ya la encontró?



No. Todavía no. Quiero encontrarme de vuelta con el balón cara a cara. La cancha sigue siendo mi lugar.



El presente del Junior para Comesaña:

Junior logró vencer al Botafogo en Brasil. Un resultado difícil y muy importante para empezar en Copa Libertadores. ¿Cuál cree que fue la clave en el campo?



Sin duda un triunfo de gran importancia por ser a nivel internacional y de una Copa como la Libertadores de América. Además, conseguido de manera justa y legítima. Considero que la clave fue una estrategia de partido bien concebida de acuerdo con las características del rival y del mismo Junior. Fundamentalmente de la interpretación y ejecución de los futbolistas del equipo.



Ya se logró uno de los resultados más difíciles en el debut en Copa Libertadores, ¿Desde su experiencia, ¿Cómo se puede mantener el rendimiento?



Analizando el juego y enfocándose en el próximo adversario. No hay razones ni tiempo para festejar. No debe haber distracciones.



¿Qué fortalezas y debilidades le ve al Junior de Arturo Reyes?



Como fortalezas en Junior considero que tiene gol y eso es fundamental cuando se aspira a triunfar. Es letal en el contraataque corto medio o largo. Sabe manejar los ritmos luego de recuperar el balón y distinguir si hay posibilidades de contraatacar, o es mejor hacer posesión y elaborar un ataque. Además, ayer mostró un excelente comportamiento defensivo sin cometer errores a los cuales nos ha tenido acostumbrados.



¿Cuál es la mayor desventaja o lo que más se le dificulta a los clubes colombianos en competencia internacionales?



La falta de competencia internacional de los jóvenes incluso antes de llegar al profesionalismo. Nunca jugamos partidos amistosos ni siquiera con Venezuela, Ecuador. Nunca van al Sur a jugar partidos de preparación con uruguayos, argentinos o brasileños. Hay que tener experiencias importantes en esas edades. Vivimos hablando del fútbol europeo y nunca competimos con ellos a excepción en un mundial. Hay que hacer el camino y aprender.