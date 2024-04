Luis Enrique calienta el PSG vs. Barcelona: esto dijo de Xavi

PSG y Barcelona se medirán este miércoles por su llave de cuartos de final de la Champions League. El duelo tendrá un condimento especial dado que Luis Enrique se enfrenta al club con el que ganó su único título de la Orejona y donde como jugador militó entre 1996 hasta su retiro en 2004.



Pues bien, previo al juego entre franceses y españoles, el técnico de los parisinos habló de lo que será enfrentarse a Barcelona y le tiró un dardo a Xavi sobre quién representa mejor el espíritu del club catalán.



"¿Quién representa mejor el espíritu del Barça? Sin ninguna duda yo. No es una opinión, mirad los datos, en términos de posesión de balón, de ocasiones de gol, de presión alta, de títulos, de trofeos. Habrá quien piense otra cosa, pero sin duda, yo", aseguró en rueda de prensa antes del duelo en el Parque de los Príncipes.



Y agregó: "el 99 % de las veces ha sido favorable a los intereses de mis equipos" dijo con relación a que representa mejor el sistema de juego clásico en el Barcelona.



Por su parte sobre el juego dijo: "Será un partido especial para mí a nivel emocional, pero con la experiencia que tengo creo que estoy preparado para afrontar este tipo de partidos y sacar el máximo al equipo".



"Con el Barcelona tengo un amor total desde hace años y estoy orgulloso de ello. Pero está por delante mi profesión y el club que ha confiado en mí. Estoy convencido en este proyecto y en darle al club las victorias y títulos", señaló.



Luis Enrique se mostró confiado y mencionó que PSG llega "en el mejor momento de la temporada, en una gran disposición, en un gran momento mental, físico y futbolístico" y aunque no quiso admitir que PSG es favorito si dijo que en el plantel "la ambición es desmesurada".



Finalmente, el técnico recalcó en el tema del favoritismo y dijo que ante la salida de algunos jugadores y el cambio de política en el club ha hecho que se tome con más calma la consecución de la Champions: "La política del club ha cambiado esta temporada, han salido algunas leyendas, la línea es diferente. Y por eso estoy en el cargo, porque concordaban nuestras ideas. Pero digo que no es positivo poner la presión en un equipo que ha ganado cero veces la Liga de Campeones. Eso no quiere decir que no podamos ganarla".