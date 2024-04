James no convence en Brasil: ‘Sus números no justifican su estrellato’

James Rodríguez no ha convencido del todo en el fútbol de Brasil. El colombiano no ha tenido la influencia suficiente en Sao Paulo y deja dudas sobre todo en la prensa brasileña que en las últimas horas fue duro con el volante de 32 años.



Y es que previo al juego ante Cobresal en Copa Libertadores, el medio Globo Esporte hizo una radiografía del jugador en donde mencionan sus números desde que llegó al club tricolor en julio de 2023.



Allí, exhibieron sus dudas sobre el rendimiento del futbolista y dejaron claro que hay mucha incertidumbre y que no el colombiano no ha cumplido con las expectativas en su etapa en Brasil.

“Considerado una estrella, James Rodríguez ha pasado por Real Madrid, Bayern Munich y brillantes actuaciones en la selección colombiana. En São Paulo, sin embargo, sus números están lejos de justificar su estrellato”, menciona Globo Esporte.



De igual manera, señalaron sus problemas con el club a inicio de este año donde el jugador pidió ser traspasado y ante su cambio de decisión tardó en volver a su 100% lo cual hizo que estuviese hasta el momento en cinco partidos, uno como titular.



En 2023, James estuvo en 14 juegos, nueve como titular, de los cuales 12 fueron por el Brasileirao y dos por Copa Sudamericana. Durante el año pasado, James solo hizo un gol y dio tres asistencias.



Ya en 2024, el volante disputó cinco juegos, uno como titular. Cuatro fueron por Torneo Paulista y uno por Copa Libertadores lo cual dejan un saldo de 138 minutos jugados de 450 posibles en los cinco juegos que estuvo. Hasta el momento, ha hecho un gol y una asistencia.