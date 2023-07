Dimayor anunció importantes cambios de programación en Liga y Copa

Durante este martes, la Dimayor anunció cambios importantes en la fecha 3 de la Liga Betplay II-2023 y también en algunos duelos de ida de octavos de final de la Copa Betplay.



En el caso del torneo colombiano, los cambios se dan en los duelos de Nacional, Boyacá Chicó, Junior e Independiente Santa Fe.



En el caso de Nacional, su duelo ante Jaguares se jugará el sábado 29 de julio a las 8:20 p.m. mientras que Chicó y Junior se medirán a La Equidad y Bucaramanga respectivamente el lunes 31 de julio.

Por su parte, Santa Fe se medirá a Medellín el próximo miércoles 2 de agosto a las 7:30 de la noche.



Por otro lado, en Copa Betplay, Millonarios que jugaba este miércoles ante Bucaramanga por los octavos de final tendrá su partido ahora el próximo jueves 10 de agosto.



Mientras que Medellín pasará a jugar el miércoles 9 de agosto a las 7 de la noche en el estadio Atanasio Girardot.



Modificaciones fecha 3 de Liga Betplay



29 de julio



Nacional vs. Jaguares – 8:20 p.m.



Atanasio Girardot



TV: Win Sports +



31 de julio



Boyacá Chicó vs. La Equidad – 6:10 p.m.



La Independencia



TV: Win Sports / Win+



Junior vs. Bucaramanga – 8:20 p.m.



Estadio Metropolitano



TV: Win Sports +



2 de agosto



Santa Fe vs. Medellín - 7:30 p.m.



El Campín



TV: Win Sports +



Modificaciones Copa Betplay



9 de agosto



Medellín vs. Pasto – 7:00 p.m.



Atanasio Girardot



TV: Win Sports +



10 de agosto



Millonarios vs. Bucaramanga – 8:10 p.m.



El Campín



TV: Win Sports +