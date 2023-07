¿Desencajado Pedro Sarmiento? Hincha lo acusó de intentar agredirlo

La relación entre el técnico Pedro Sarmiento y la hinchada de Once Caldas se encuentra rota y ya no se trata simplemente de una crísis de resultados. Sus recientes declaraciones tienen disgustada a la afición del 'Blanco-Blanco' y los reclamos lo persiguen. En redes sociales exigen su salida.



Este lunes, en el programa Las Voces del Fútbol en Manizales, un hincha que se identificó como Sergio Rojas, se refirió al encontronazo que tuvo el fin de semana con el profe Sarmiento. Aseguró que nunca intentó agredirlo ni lo sacó corriendo, y que por el contrario, fue el entrenador el que intentó golpearlo.

"El día de ayer (domingo) en el barrio La Estrella me encontraba haciendo unas diligencias laborales y al otro lado de la cuadra venía bajando el profesor Sarmiento con (Gustavo) Chaverra, el preparador físico. Le dije que tenía que respetar la hinchada, la ciudad y el equipo donde está, y que lo que había dicho no era correcto. Él me dijo, descontextualizaste todo porque así no fue. Le dije que estaba irrespetando a un campeón de América y que no se le olvidara donde estaba parado", inició el relato.



Después de un cruce de palabras, según narró el hincha, el técnico antioqueño se molestó ante los reclamos y cruzó la calle. "Me dijo: 'Yo tengo las que sabemos muy bien puestas y cuando quieras te lo demuestro'... Él cruza la calle y va con intensiones, no sé si de pegarme o de continuar con la discusión, y va muy alterado como responde en las entrevistas. Se dirige a alzarme la mano, yo me defiendo y me agarra las manos".



Continuó diciendo: "Me dice: 'guevoncito, no sabes con quién estás hablando y si me toca meterte la mano o demostrarte quién soy, lo voy a hacer', ahí interfiere el profesor Chaverra e intenta alejarlo, después llega el profesor Hernán Darío Herrera. Él le dice a Chaverra que se lo lleve porque está entrado en cólera. Es una gran mentira que se le agredió o se le corretió".



Finalmente, el hincha de Once Caldas mencionó que está buscando pruebas con cámaras en la zona para desmentir la versión del técnico. "Estoy en proceso de conseguir los videos para demostrar que el que intentó agredirme fue él a mi y no yo a él. No podemos dejar que venga a insultar el nombre del equipo y la ciudad, y encima de eso quiera manchar el nombre de los manizaleños".