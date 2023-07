Sarmiento aseguró que fue por 'calentura': así le habló a la hinchada

Después de empatar (1-1) contra Nacional y perder (3-1) frente al Tolima, Pedro Sarmiento 'le echó sal a la herida ' con unas declaraciones sobre la crisis que atraviesa Once Caldas.



El entrenador mencionó que "El hecho de perder no quiere decir que no se hayan hecho cosas buenas” y que "Me están cobrado cosas que no son, quieren que yo cure un equipo que viene con 5 años de dificultades". Frases que detonaron en la hincha alba.



Este lunes, después de un ácido fin de semana en el que los hinchas explotaron en redes exigiendo su salida, Sarmiento habló con RCN Radio en Manizales y se disculpó por los desacertados comentarios. Mencionó que se trató de un momento de "calentura" y no se expresó como debía hacerlo.

"En medio de una calentura sé que me expresé de no muy buena manera. Por eso le pido disculpas a la hinchada por la ligereza en palabras que no me salieron de corazón. Tengo un compromiso con el club y vine a esta ciudad a respaldar un trabajo y esperamos que le podamos dar la alegría que está esperando la hinchada", dijo.



Sarmiento aseguró que "en ningún momento le he querido faltar el respeto a la hinchada y lo que ellos significan para la institución y para la ciudad. Ofrezco mis disculpas porque sé que me equivoqué”, continuó el técnico de Once Caldas, después de la polémica que desató el viernes tras el partido en Ibagué.



El próximo reto de Pedro y sus dirigidos será el domingo contra Deportivo Cali en el Palogrande. Seguramente, el ambiente estará tenso porque los hinchas insisten en que se de su salida del 'Blanco-Blanco', equipo que viene de tener un mal primer semestre y luchará este año por no caer en el descenso.