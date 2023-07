Atlético Nacional: William Amaral criticó a directivos por las ventas

William Amaral sigue desconcertando por sus declaraciones. El entrenador de Atlético Nacional fue el asistente de Paulo Autuori en el primer semestre del 2023; pero como técnico en propiedad está demostrando su personalidad y sus pensamientos.



Así, el brasileño lanzó un fuerte comentario sobre la política del club antioqueño de vender y vender jugadores, quitándole la posibilidad de consolidación al plantel verdolaga.



“Nacional está cambiando, el club hace una gestión más empresarial. El proceso de reclutamiento, de salidas y de entradas, pasa primero por un filtro en la administración del club; entonces no tendría información de jugadores que vayan a salir, de los que vayan a venir...”, comentó Amaral, cuando le preguntaron este lunes sobre los jugadores que se iban a quedar.



Luego lanzó un comentario que fue visto como una crítica a los directivos del club.



“Yo le preguntaba hace poco a Esteban (Escobar), nuestro director deportivo, que cuándo termina la entrada y salida de jugadores. Él me dijo que estaba constantemente abierto; así que le dije que no podía ser, no es bueno para el equipo, para la estabilidad emocional de los jugadores: porque nosotros si no creamos rutinas, no podemos crear el equipo que pretendemos”, aseguró el DT.



“Si cada vez hay cambios, será extremadamente difícil conseguir la estabilidad. Y solo la estabilización de los factores va a elevar el nivel de rendimiento”, advirtió William Amaral.



(Ver video desde 18:00 a 20:30)