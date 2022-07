Otro colombiano a la MLS: DIM confirmó la salida de este defensor

Deportivo Independiente Medellín sigue activo en el mercado de pases. La negociación que venía encaminada por Juan David Mosquera a la MLS llegó a su final este miércoles 27 de julio, cuando el club antioqueño confirmó la transferencia del lateral derecho de 19 años al Portland Timbers.



“Juan David Mosquera López, el lateral derecho de 19 años, continuará su carrera en el Portland Timbers del fútbol de los Estados Unidos. Tras varias semanas de negociaciones, se ha dado el traspaso definitivo de Juan David al fútbol internacional”, indicó el club a través de un comunicado en su página web.

Mosquera nació el 5 de septiembre de 2002 en Cali, tuvo sus inicios en la escuela Sarmiento Lora, siendo parte en varias ocasiones de la Selección Valle y donde gracias a sus buenas actuaciones fue observado por los ojeadores del Deportivo Independiente Medellín. En 2018, el lateral se unió a las fuerzas básicas del conjunto antioqueño, allí fue llamado a la Selección Antioquia Juvenil, donde ganó el Torneo Nacional Interligas y a la Selección Colombia Sub 20.



Para el 2020 fue ascendido por el profesor Aldo Bobadilla y tuvo su debut el 7 de febrero de ese año frente a Patriotas. Juan David participó con la camiseta roja en la Liga, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, además fue campeón de la Copa Colombia 2020.



Con ‘Cachi’, ya son nueve salidas confirmadas del Medellín para este segundo semestre del año: Bryan Castrillón a Unión de Argentina, Sebastián Hernández, Edwar López a Once Caldas, Miguel Camargo al Tauro de Panamá, Ever Valencia a Envigado FC, Stiven Rodríguez al Sri Pahang de Malasia y Juan Manuel Cuesta y Juan Pablo Gallego a Aldosivi de Argentina.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8