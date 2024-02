Diego Novoa reveló lo que le dijo Gamero contra Nacional

Millonarios logró derrotar 0-1 a Atlético Nacional en la fecha 6 de Liga BetPlay 2024-I en el estadio Atanasio Girardot y terminó siendo un resultado positivo pese a tener como expulsado a Álvaro Montero en los últimos minutos.

Sin duda la salida de Montero generó dudas en el embajador, pues perdía a una de sus máximas figuras en un partido complicado, pero el técnico Alberto Gamero envió al campo a Diego Novoa, quien no había tenido la oportunidad de jugar en la temporada.



Pese a no ser exigido de gran manera, Novoa mantuvo su arco en cero y muy seguramente será el titular para el próximo partido contra Águilas Doradas, teniendo así la posibilidad de demostrar su potencial como arquero.



Luego de la victoria contra Nacional y una vez aterrizó en Bogotá, Diego Novoa confesó lo que le dijo Gamero antes de ingresar por Montero, dejándole claro que tenía mucha experiencia para poder mantener el resultado.



“Simplemente él me habló, me dijo que disfrutara y obviamente usara mi experiencia para manejar el tiempo de juego que faltaba”, dijo Novoa.



​De igual manera, el portero se sintió feliz por debutar en el equipo de sus amores y dijo sentirse feliz por ser en el clásico contra Nacional.



“Muy feliz, porque llegué en enero a este lindo equipo y soñé. Siempre quería jugar. Este es el fútbol, me tocó debutar en un momento complejo, en un clásico que es bastante difícil entrar, es distinto cuando te preparas para iniciar, pero feliz porque se obtuvo el triunfo, se mantuvo el arco en cero los 10 o 15 minutos que tuve la posibilidad de actuar”, mencionó Novoa.



Tras esta victoria, Millonarios es segundo de la tabla de posiciones con 11 puntos y ahora se prepararán para recibir a Águilas Doradas por la fecha 7 de Liga.