Andrés Llinás confesó los equipos que se interesaron en él

Millonarios logró vencer a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot y el equipo de Alberto Gamero dio un contundente golpe en cuanto a resultados directos con el verdolaga, dejándolos con muchas dudas al técnico Jhon Bodmer.





En una entrevista otorgada a ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, el defensor Andrés Llinás se refirió al partido ganado en el Atanasio Girardot, pero también a temas de su actualidad, pues su rendimiento estable con el embajador lo han hecho despertar interés en el exterior.



En una de sus intervenciones, Llinás dejó claro que hubo acercamientos con otros clubes, pero que no ha pasado del contacto, dejando nombres como el de Peñarol de Uruguay y Toluca mexicano los que preguntaron, pero con ninguno hubo acuerdos.



“De Peñarol tuve una llamada, pero no llegamos a mucho la verdad. Por parte de Toluca hubo un contacto, pero no de la misma forma”, reveló Andrés Llinás.



Por otro lado, el defensor se refirió a la expulsión de Álvaro Montero, quien vio la roja a cinco minutos de finalizar el partido e hizo sufrir un poco al embajador.



“El profe Gamero lo primero que nos dice es cuidar la primera amarilla y en la mayoría de veces uno se la gana por reclamar y en esta clase de partidos una roja puede afectar mucho. En esta ocasión ambos arqueros fueron expulsados, entonces no hubo desventaja”, mencionó Llinás.



De igual manera, valoró siempre jugar en Medellín, pues es una plaza donde el equipo se ha sentido bien y ha sacado buenos resultados, afirmando que se sienten cómodos allí.





“El Atanasio Girardot y El Campín son estadios parecidos, con un público y ciudad muy futbolera, y por eso se puede decir entre comillas que nos sentimos como en casa en Medellín”, finalizó.