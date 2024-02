Óscar Cortés, adaptación en Rangers y juego parecido a Millonarios

Óscar Cortés dejó el Lens de Francia luego de su participación en el Preolímpico con la Selección Colombia Sub-23 y el joven atacante ha llegado a un lugar donde ya tiene más minutos jugados que en el club francés, logrando encajar de gran manera en esos primeros partidos.

Recientemente hizo una asistencia en Copa de Escocia y respondió bien a su primera titularidad, dejando claro que su estilo de juego de a poco está encajando en el fútbol escocés.



En una entrevista con el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, Cortés entregó sus impresiones sobre su etapa de adaptación en Rangers, dejando claro que le ha favorecido explotar sus capacidades en poco tiempo, porque lo dejan jugar como lo hacía en Millonarios.



“Es casi igual, es lo mismo que hacía en Millonarios, juega a lo que juega yo, lo que me gusta y es la confianza que me da para hacer lo que venía haciendo en Colombia”, mencionó Cortés



De igual manera, Cortés enfatizó en que el club lo ha recibido bien y eso también ha ayudado a jugar como lo sabe hacer.



“Desde que llegué a Escocia me recibieron de buena manera, me han llevado de a poco y me ha dado confianza. Hay que seguir luchando para seguir teniendo minutos y ser titular que es lo que se quiere”, dijo el joven atacante.



Juego del Rangers

“He encontrado compañeros Fabio Silva que es portugués que me la llevo un poco más. Todos los jugadores son muy buenos y en cualquier jugada están ahí, da profundidad y hay muchas maneras de hacer gol”.



Diferencias de Europa con el FPC

“El fútbol europeo es más rápido porque uno tiene que dedicarse mucho en entrenamientos y partidos. Siempre uno termina cansado por esa intensidad y me ha adaptado a ese ritmo de trabajo y me puede dar más frutos”.



Morelos, un ejemplo

“Alfredo Morelos es un gran referente, todos me preguntan y la historia que él marcó es grande. La idea no es igualarlo, pero sí dejar también a Colombia en alto”.



No pierde de vista la Selección Colombia

“Todo siempre ha sido un proceso desde que empecé a jugar en mi pueblo y los profesores han sido de mucha ayuda, pero todavía falta para explotar todo mi potencial porque obviamente es llegar a la Selección Colombia que es importante”.