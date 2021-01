Diego Gómez tiene nueva vida tras sorpresiva salida del América

Después de salir dos veces campeón con América de Cali como entrenador de arqueros, el ex guardameta Diego Gómez –también campeón como jugador activo con los rojos en 1992 y 1997, y con Tolima en el primer semestre de 2003– recibió la noticia de su salida del club.

Dice que no entiende la decisión. La única vez que se recuerda un comentario en contra de su trabajo fue cuando estaba el brasileño Neto Volpi, en octubre de 2019, hablando de él y Arled Cadavid necesitaban una persona que les ayudara a aumentar el nivel. Sin embargo, el técnico de entonces, Alexandre Guimaraes, respaldó a su ayudante.



Acerca de la situación, Diego le dijo a FUTBOLRED: “estoy sorprendido, no sé qué pasó, no me dieron explicación, no me dijeron nada, la verdad muy sorprendido, ya dejando todo eso atrás y enfocándome en lo que quiero, en el proyecto que voy a comenzar, si Dios quiere”.



El cambio en su nueva vida fue cuestión de horas, ahora se enfoca en su labor como formador de goleros, compartiendo espacio con el también ex defensor escarlata Pablo Navarro donde Cortuluá tenía hace un tiempo su sede satélite de divisiones menores en Cali.



“La escuela de formación de arqueros la inicié este lunes en la Merced, en la Carrera 2 Norte con Calle 52, allí estoy con Pablo Navarro, que también va a tener su escuela. Arrancamos con ese proyecto, la mía se llama Diego Gómez y la de Pablo, Real Energy, vamos a trabajar de la mano. Al comienzo todo es duro, pero confiando en que todo se vaya dando paso a paso y sacar todo adelante”, dice con mucha fe.



Gómez reitera que en este nuevo ciclo con Juan Cruz Real no tuvo diferencias con nadie, lo que lo mantiene con la duda de lo que realmente pasó: “Nunca, siempre he tratado de manejar las cosas, de no estar metido en situaciones, a veces uno joven comete errores, dice cosas que no tiene que decir y después ve la inmensidad del problema en que se ha metido, pero siempre tratando de dejar las cosas bien y saliendo de todo lado sin problemas, que es lo más importante. Con nadie tuve problemas ni diferencias, siempre dedicado a mi trabajo y tratando a todo mundo con respeto y cariño, son decisiones que ellos toman (los directivos), no sé por dónde venga esa decisión, no tengo ni idea, pero ya pasó lo que pasó y se cierra ese capítulo, ahora comienza otro capítulo en mi vida, que era el sueño de abrir mi escuela y voy para adelante con ella”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces