¡No tan rápido! Duván Vergara, que se había despedido, jugaría Copa

Su salida fue una 'filtración' de Yesus Cabrera, minutos después de que ambos se consagraran campeones de la Liga betplay con América de Cali.

Era un hecho que se iba y, después de dejarle dos títulos al equipo 'escarlata', parecía lo más justo. Pero no fue tan rápido como él hubiera querido.



Los días pasan y las ofertas que han hecho llegar a las oficinas en Cali no llegan a lo que el club pretende. Y es que muchos buscan cesiones con obligaciones de compra, que no están considerando.



Tulio Gómez, máximo accionista del campeón, ha puesto un precio mínimo de negociación que estaría en 3,5 millones de dólares, una cantidad que, en las actuales condiciones del mercado, con la pandemia de por medio, es inalcanzable para todos los que lo quieren. Vale recordar que el rojo pagó a Rosario de Argentina cerca de 2,5 millones de dólares por el extremo.



Así que todos los caminos de Vergara, en las actuales circunstancias, conducen a Cascajal. Y no es necesariamente un mal escenario: el zurdo podría jugar Copa Libertadores y aprovechar la vitrina para buscar una salida menos apresurada en junio, tal vez a México o inclusive a Europa, como es su sueño. Para eso tiene que jugar a tope, lo que además le permitiría mostrarse ante Reinaldo Rueda para la Selección Colombia.



Esta situación haría que América difícilmente piense en más refuerzos, al menos no los que corresponden a un equipo que disputará fase de grupos de la Libertadores. Pero si se queda un hombre que puede hacer diferencia, la pérdida no es tan así.