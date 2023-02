¿Otro técnico que se va de Liga? Once Caldas tendrá reunión urgente

Once Caldas perdió 2-1 en la cuarta fecha de Liga BetPlay 2023 frente a Águilas Doradas y empezó a ahogarse en crisis tras los malos resultados en tan poco tiempo, pues apenas suman dos puntos en cuatro juegos. Las otras dos han sido derrotas.

Después del extraño partido de Once Caldas donde los fueras de lugar los consumió y de paso el rápido gol recibido sobre los minutos finales que terminó con la dura derrota en el estadio Palogrande de Manizales, los directivos del blanco blanco tomaron la decisión de reunirse de manera urgente.



De acuerdo al comunicado de Once Caldas, los dirigentes del club se reunirán de manera urgente y todo parece indicar que lo harán para hablar sobre la continuidad del director técnico del equipo, Diego Corredor.



"Los dirigentes de la institución tomaron la decisión de citar a junta directiva. Las determinaciones que se tomen serán informadas de manera oportuna", dice el comunicado de Once Caldas.



Once Caldas se quedó con dos unidades en la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2023 y en la próxima jornada enfrentará a Independiente Medellín.