Presentación de Osorio sigue en suspenso: Tulio Gómez dio detalles

Hace más de un mes se filtró el nombre de Juan Carlos Osorio como la primera opción para ser el técnico del América de Cali, luego de la salida del argentino Juan Cruz Real.

Sin embargo, aunque todavía quedaba la posibilidad de clasificar a los octavos de final en la Copa Libertadores, ese lapso de tiempo no ha sido posible que se concrete la llegada del entrenador risaraldense, a pesar de que se diga reiteradamente que solo falta su firma.



Lo claro es que para que América pueda pagar el salario de Osorio y sus acompañantes requiere de un patrocinador, que hasta el momento tampoco se confirma. Pero, aparte, conseguirle unos jugadores que considera importantes para cumplir con un proceso no menor a tres años.



El máximo accionista de la institución, Tulio Gómez, habló con el Noticiero 90 Minutos y explicó cómo está la situación: “Estamos allí viendo unos detalles, pero yo creo que ya, lo presentaremos cuando firme, falta muy poco”.



Acerca de los jugadores que podrían llegar al conjunto escarlata, dijo que “estamos viendo la lista de unos refuerzos, no son nada del otro mundo, él tiene una característica, busca puros jugadores colombianos, y potenciarlos. Especificó que “un lateral izquierdo y delanteros, que es lo que más nos duele”.



Entre los jugadores que se han mencionado del gusto del técnico Osorio están Álvaro Angulo (Águilas Doradas) y los atacantes (Cristian Arango (Millonarios), David Lemos (Once Caldas) y Ruyery Blanco (Unión Magdalena).



Finalmente, Gómez señaló que “la idea es empezar a trabajar ya para que el América sea el máximo ganador del fútbol colombiano y campeón de Copa Libertadores, pero ese es un proceso que requiere caja, buen técnico y buenos jugadores”. Cuando se le preguntó por la fecha de la confirmación de Osorio respondió: “Ya casi”. (risas).



Si realmente las cosas están avanzadas, se espera que la próxima se haga la presentación del nuevo cuerpo técnico y futbolistas, que deben enfocarse en la participación en la Copa Suramericana.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces