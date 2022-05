Un Cali con variantes buscará sacarle los tres puntos al Once Caldas

Este domingo el Deportivo Cali visitará al Once Caldas a las 2:00 de la tarde, por la jornada 18 de la Liga I-2022 en el estadio Palogrande de Manizales.



Los azucareros a pesar de no tener posibilidades en la liga esperan lograr un importante resultado para seguir sumando en la reclasificación, donde tendrán variantes considerables por el desgaste físico de algunos jugadores tras el compromiso continental de este jueves por la Copa Libertadores 2022.

El equipo luego del empate 2-2 contra Always Ready de Bolivia por la fecha 3 de la Libertadores en La Paz, el grupo en las primeras horas del viernes retornó al país haciendo escala en Bogotá y arribaron directamente a la ciudad de Pereira, en el cual continuaron concentrados en la capital risaraldense, donde se unieron los jugadores que no hicieron parte de la expedición en el altiplano boliviano e hicieron los trabajos de fortalecimiento físico.



El sábado se enfocaron en el trabajo táctico correspondiente al juego contra el equipo caldense, teniendo variantes importantes para poder cuidar a los jugadores por el desgaste físico de los partidos entre semana y los viajes, además por el importante reto que tienen el próximo miércoles por la Libertadores contra Corinthians en el estadio del Cali en Palmaseca.





Datos previos



Once Caldas y Deportivo Cali han empatado en sus tres enfrentamientos más recientes en Primera División. El último de los dos que se llevó una victoria fueron los azucareros en octubre de 2019 (2-1 como local).



Once Caldas ha perdido solo uno de sus últimos 11 partidos como local en Primera División (6 victorias y 4 empates), tras haber caído en cinco de sus nueve anteriores en casa (2 victorias y 2 empates).



Deportivo Cali ha perdido solo uno de sus últimos seis encuentros de la Liga DIMAYOR I-2022 (1 victoria y 4 empates), pero fue en el más reciente de ellos: 0-1 como local ante Águilas Doradas.



Once Caldas es el único equipo del Apertura 2022 que no ha recibido gol en los últimos 15 minutos de partido. Los caldenses, por otra parte, han conseguido marcar en seis ocasiones en este tramo del encuentro, liderando en ese rubro junto a Deportivo Pereira.



Deportivo Cali suma solo 14 puntos tras 17 partidos disputados de la Liga DIMAYOR I-2022 (3 victorias, 5 empates y 9 derrotas), el peor registro para un vigente campeón a estas alturas de un torneo de la categoría desde, al menos, 2002.





Alineación probable



Humberto Acevedo; Juan Esteban Franco, José Caldera, Kevin Moreno, Juan José Tello; Andres Balanta, Oscar Segura (Sebastián Leyton), Michell Ramos, Michael Ortega, Santiago Mosquera (Daniel Luna); Agustín Vuletich (Carlos Lucumí).



Estadio: Palogrande.

Hora: 2:00 p.m.



T.V.: Win Sports +.



Árbitro: Éder Vergara (Córdoba).

VAR: Fernando Acuña (Boyacá).





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15