Cali busca un triunfo contra Once Caldas para meterse a cuadrangulares

Cuando parecía que estaba listo, fue solo perder un partido y Deportivo Cali no ha podido asegurarse en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2021. Por ello, este domingo (3:30 p.m.) tendrá que mínimo empatar frente al Once Caldas en Palmaseca.



Los 30 puntos de los ‘azucareros’ lo tienen séptimo con +6 en la diferencia de gol y es tal vez ese aspecto el que le da tranquilidad, pero detrás vienen Envigado y Jaguares con 27. De allí que la consigna es conseguir un triunfo y dejar atrás cualquier riesgo de quedar por fuera, así parezca improbable.



Once Caldas, por su parte, viene con dos victorias consecutivas y sin nada que perder seguramente plantará cara, fundamentado en la calidad de jugadores como Marcelino Carreazzo, Ménder García y Dannovi Quiñones.

Rafael Dudamel fue claro en rueda de prensa y así lo expresó a sus dirigidos, no se siente clasificado y frente al Once Caldas buscarán la versión que traían antes del encuentro en Montería.



La formación titular sufrirá dos bajas: La del defensa central uruguayo Hernán Menosse, quien pagará su segunda fecha de sanción por roja directa, y el volante Jhojan Valencia, quien recibió dos amarillas ante Jaguares y posteriormente la roja.



Esta sería la oportunidad para volver a los cuatro defensores, con Juan Esteban Franco o Juan Camilo Angulo como lateral derecho, los juveniles José Caldera y Jorge Marsiglia como centrales y Darwin Andrade en el sector izquierdo.



En mitad de cancha estarían Andrés Balanta y Andrés Colorado, este último el recuperador de mayor panorama cuando recibe el balón y pasa al ataque, mientras que Kevin Velasco, Teófilo Gutiérrez, Jhon Vásquez, Ángelo Rodríguez y Harold Preciado sustentarán la parte ofensiva.



La Dimayor sancionó la parte baja de la tribuna de Occidental y eso merma la capacidad del estadio de Palmaseca, que no obstante podría tener cerca de 15.000 espectadores.

📋 Este es nuestro grupo convocado para el último partido del todos contra todos frente a Once Caldas.



Presentado por: @CervezaAguila.#VamosCali 🇳🇬 pic.twitter.com/1HOI6LWnOJ — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) November 20, 2021

Datos en el previo



Los últimos dos enfrentamientos entre Deportivo Cali y Once Caldas han terminado empatados. Desde febrero-julio de 2002, estos equipos no enlazan más de dos empates entre ellos (3).



Cali ganó sus últimos dos partidos como local ante Once Caldas y busca enlazar tres por primera vez en la categoría desde una racha de cinco entre 2006 y 2010.



Once Caldas ganó sus últimos dos encuentros de la Liga BetPlay II-2021 y no enlaza más de dos en la categoría desde agosto de 2018 (3 victorias).



Deportivo Cali es el conjunto que más puntos ha conseguido a partir de situaciones de desventaja en esta Liga (13).



Once Caldas es el segundo equipo del torneo al que más veces le han señalado fueras de lugar (41, por detrás de Deportes Tolima con 48).





Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)

Hora: 3:30 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Árbitro: Lisandro Castillo (Bogotá)

Asistentes: Sebastián Vela (Bogotá) y Víctor Wilches (Casanare).





Probable formación:



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo, José Caldera, Jorge Marsiglia, Juan José Tello (Darwin Andrade); Jhojan Valencia, Andrés Colorado, Kevin Velasco, Daniel Luna (Michael Ortega); Harold Preciado (Jhon Vásquez), Ángelo Rodríguez.

D.T.: Rafael Dudamel.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces