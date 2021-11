Nacional se pone a prueba de cara a  cuadrangulares: recibe a Millos

Atlético Nacional recibe este domingo a Millonarios, por la fecha 20 de la Liga II-2021. Con tres juegos consecutivos sin ganar, marcar goles y recibirlos, el equipo verdolaga buscará con el apoyo de su público derrotar a uno de los rivales más fuertes en el campeonato y llegar con viento en la camiseta para afrontar los cuadrangulares semifinales. Al frente está el conjunto embajador que se juega el ser cabeza de grupo y acortarle la ventaja a su oponente en la reclasificación.



Varias novedades tendrá el equipo dirigido por Alejandro Restrepo para disputar este compromiso que cierra la fase de todos contra todos. Jefferson Duque, Danovis Banguero y Jonathan Marulanda no fueron convocados debido a una sanción por acumulación de tarjetas amarillas, tampoco estará Geisson Perea quien termina su recuperación tras una lesión muscular y Baldomero Perlaza quien no estará por el resto del campeonato, debido a un esguince de tobillo.



Por su parte, Yerson Candelo y Sebastián Gómez retornaron de su convocatoria a la Selección Colombia de Mayores y posiblemente sean inicialistas. El técnico Alejandro Restrepo valoró lo que será este encuentro, donde buscarán afianzar su idea de juego para lograr esa contundencia que faltó en los últimos tres partidos de Liga.



“Lo más prudente es enfocarnos en nuestra preparación, contamos con algunos hombres por fuera, pero nuestro foco es saber quienes están, por parte nuestra y en la del rival. Cada partido es diferente, este será muy exigente contra un rival directo en la tabla de reclasificación, un equipo que hace un muy buen juego combinativo, con un gran entrenador. Es una gran oportunidad para crecer en nuestra idea de juego, hacer que cada juego sea de mucho aprendizaje de cara a lo que viene y que nos muestre detalles a mejorar o corregir”, indicó el estratega verdolaga.



Además, “entre los dos equipos con respecto a ese juego amistoso ya pasaron 20-25 partidos más, las ideas de juego se han desarrollado, mejorando, perfeccionado en todo este tiempo y a partir de ahí, los entrenadores hemos podido trabajar y los jugadores han tenido más rodaje. En cuanto a las victorias, derrotas de cada equipo, esto es un clásico, un partido importante para las aficiones, ambos estamos en posiciones privilegiadas, tenemos objetivos claros, ellos en ser cabeza de grupo y nosotros en mantener el liderato. Lo que sucedió antes o lo que sucederá después del partido no es importante, hay que enfocarnos en el presente”.



Datos entre Nacional y Millonarios



Por Liga colombiana, Atlético Nacional y Millonarios se han enfrentado en 257 oportunidades, con 77 triunfos verdolagas, contra 98 azules y 82 empates. En cuanto a goles anotados, los antioqueños festejaron en 326 oportunidades contra 386 de los capitalinos.



Alineación probable



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Felipe Aguilar, Emmanuel Olivera, Jímer Fory; Bryan Rovira, Sebastián Gómez, Jarlan Barrera; Andrés Andrade, Dorlan Pabón; Jonatan Álvez.

D.T.: Alejandro Restrepo.



Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitro: Carlos Betancur (Valle).

TV: WIN Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8