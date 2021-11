Medellín se juega en Pasto la última posibilidad de entrar a los ocho

Deportivo Independiente Medellín visita este domingo, desde las 3:30 de la tarde al Deportivo Pasto, por la fecha 20 en la Liga II-2021. Con las opciones que le dan las matemáticas, el conjunto rojo de Antioquia va a la capital nariñense en busca de un triunfo, algo que no logra en ese estadio desde 2015, otro reto para Comesaña y sus dirigidos.



En cuanto a las novedades del equipo, el DIM no podrá contar con Agustín Vuletich, ni Germán Gutiérrez, quienes llegaron la quinta tarjeta amarilla en el clásico contra Nacional. Por su parte, Andrés Mosquera Marmolejo llegó de la Selección Colombia y será el titular en este partido, otro jugador que será inicialista es el delantero caucano Diber Cambindo, quien no ha contado con un buen presente en el equipo, pero confía en tener la llave del gol para ayudar a imponerse en el estadio Libertad.



“Contento por volver a la titularidad, espero estar a la altura del partido. Siempre estoy comprometido y espero aprovechar la oportunidad y aportar con goles que nos permita ganar y que podamos clasificar”, destacó Cambindo.



Además, “nosotros tenemos posibilidades, estamos trabajando muy bien, en nuestra mente está en ganar y que se nos den los resultados para poder entrar entre los ocho”.



En lo personal, el ex América y Quindío manifestó que “estoy tranquilo, trabajando de la mejor manera, muy contento, esperando la oportunidad de jugar y ahora que se me presenta debo estar a la altura de las circunstancias”.



Por su parte, Julio Comesaña valoró el trabajo de su colega Flabio Torres en el conjunto ‘volcánico’. “Los equipos de (Flabio) Torres son muy buenos, con el Pasto ha hecho grandes campañas. Está en una reorganización del equipo pensando en el año que viene. Cuentan con jugadores interesantes, de generación, remate de media distancia. Será un lindo partido, ellos han tenido problemas jugando de local, en el desespero de salir a ganar, han tenido dificultades”.



Datos entre Deportivo Pasto e Independiente Medellín



Por Liga colombiana, Deportivo Pasto e Independiente Medellín se enfrentaron en 45 partidos oficiales, de los cuales, el conjunto rojo de Antioquia se impuso en 18, frente a 12 de los nariñenses y 15 empates. En cuanto a goles marcados, DIM anotó 57 y recibió 46.



Deportivo Pasto acumula cuatro victorias en sus últimos cinco partidos como local ante Independiente Medellín en Primera División (cuatro victorias y un empate). La última vez que Pasto no consiguió anotar en casa ante el DIM fue justamente la última vez que perdió ante ellos como local (0-3 en febrero de 2015).



Deportivo Pasto solo ha perdido uno de sus últimos tres encuentros como local en el torneo (dos victorias), pero fue el más reciente ante Águilas Doradas por 0-2.



Independiente Medellín ganó su último partido como visitante en la Liga II-2021 frente a Patriotas Boyacá (0-1) y buscará enlazar más de una victoria fuera de casa segunda vez en este 2021, la única oportunidad en el año que pudo ganar dos partidos fue en el mes de marzo.



Jeisson Quiñones del Deportivo Pasto es el jugador que más remates rivales ha bloqueado en el torneo (23).



Independiente Medellín es el equipo que menos goles ha marcado en el primer tiempo de sus partidos, con solo dos anotaciones en los primeros 45 minutos.



Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan David Mosquera, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Juan Carlos Díaz, Adrián Arregui, Jean Pineda, Vladimir Hernández, José Estupiñán; Diber Cambindo.

D.T.: Julio Comesaña.



Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Departamental Libertad.

Árbitro: Edilson Ariza (Santander).

TV: WIN Sports online.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8