El Cali de Mayer Candelo cayó derrotado con Tolima en debut por Liga

Deportes Tolima le ganó 2-0 al Deportivo Cali por la segunda fecha de la Liga II-2022, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El conjunto pijao fue superior al azucarero, que luego de la expulsión de Teófilo Gutiérrez, no se pudo reponer ante el hombre de menos en el campo. El inicio de la era Mayer Candelo inició con caída.

El compromiso inició con intensidad por parte del equipo tolimense, que manejó el esférico en los primeros minutos, pero con poca claridad en esos instantes. Luego los caleños poco a poco empezaron a tomar el control del juego, emparejando el partido en la disposición.



La primera opción clara fue del conjunto local al minuto 12 por el sector izquierdo, en una buena jugada colectiva y al final Jeison Angulo remató con potencia, pero el guardameta Humberto Acevedo, detuvo el tiro hacia el costado. Segundos después, la visita respondió con una secuencia de pases por el centro del campo, Teófilo Gutiérrez asistió a Angeló Rodríguez en los últimos metros del campo, remató cruzado y William Cuesta estuvo atento para rechazar el balón.



Los dos equipos lo seguían intentando, pero el ritmo para avanzar en los metros finales del campo fue de poca intensidad. El más peligroso fue el Tolima, que realizaba centros desde el costado derecho con Steven Lucumí, pero los atacantes Yohandry Orozco y Michael Rangel no lograron concretar las opciones.



Al minuto 33, Cali lo volvió a intentar en el ataque con un centro de Aldair Gutiérrez, pero Kevin Velasco y Teo no consiguieron anotar el gol. Cinco minutos después, antes de un tiro de esquina Teo le pegó un cabezazo Leider Riascos y el juez central John Hinestroza luego de ser llamado por el VAR de Mauricio Pérez, observó la jugada y lo expulsó con roja directa, con el que después terminaron los primeros 45 minutos.



Para el segundo tiempo, Tolima fue bastante incisivo en la búsqueda del gol con ocasiones claras en el arco rival, pero carecieron de definición en los últimos metros



del campo, mientras los azucareros se replegaban bien con 10 hombres y con algunas aproximaciones en el ataque.



Cuando la visita iba saliendo un poco de ese asedio, llegó una anotación bien construida por los pijaos con un centro desde el costado derecho, en el segundo palo Rangel se la bajó al medio a Miranda, que solo frente al arco definió, pero luego fue anulado por el VAR por fuera de juego.



Luego los equipos empezaron a refrescar sus líneas. En el local ingresó Andrés Rentería por Miranda y en la visita Yony González por Onel Acosta. Sobre el minuto 69, llegó el gol tolimense nuevamente con una construcción colectiva en el que al final Lucumí asiste en el área a Rangel y el delantero con un remate potente marcó el 1-0.



Los verdiblancos no reaccionaron y tres minutos después los dirigidos por Hernán Torres, aumentaron el marcador tras una buena secuencia de pases entre Angulo y Rentería, en el cual el creativo asistió dentro del área pequeña a Lucumí, que puso el 2-0 parcial.



Al final el Cali solo pudo detener un poco el poder defensivo del Tolima y cayeron en el debut de Mayer Candelo al frente del equipo y en su primer partido de la liga. Por su lado el Vinotinto y de Oro sumó su primer triunfo al empatar en la primera fecha contra Medellín.



En la siguiente jornada de la liga colombiana, Deportes Tolima visita al Unión Magdalena y Deportivo Cali recibirá al Deportivo Independiente Medellín.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15