Real Madrid, una máquina para hacer dinero y oro: si hay cantera

Real Madrid se ha caracterizado, en los últimos años, por tener una de las nóminas más lujosas del mercado. Pese a que ese paradigma ha cambiado con el paso de los años, los blancos también se han caracterizado por tener un proceso formativo de jugadores, solido, amplio y con la posibilidad de potenciar los talentos, de cara al futuro.

Muchos jugadores han tenido ese paso por La Fábrica, como popularmente se le conoce a las divisiones menores/fuerzas básicas del Real Madrid. De ella, han salido jugadores importantes para el plantel. Sin embargo, otros no han contado con esa suerte, sumando apenas minutos y limitándose a disputar algunos minutos con el primer equipo, para luego tomar rumbo a otros clubes.



De acuerdo al Diario AS, el Real Madrid ha logrado concretar una cifra de 365 millones de euros, tan solo en ventas de jugadores formados en el club, con el valor agregado desde el 2009, cuando Florentino Pérez regresó al cuadro blanco.



De los destacados en ese periplo de tiempo, se cuenta a Álvaro Morata, a quien el club lo vendió en dos ocasiones. La primera de ellas, en 2014, con su paso a la Juventus, luego la casa blanca lo repescó. En 2017 partió por 60 millones de euros al Chelsea.



Recientemente, muchos jugadores de la cantera llegaron al primer equipo. Sin embargo, la dura competencia, jugadores de élite del fútbol mundial y otros factores, no les permitieron brillar en esos momentos. Caso de Achraf Hakimi, que salió al Inter de Milán por 40 millones de euros y Sergio Reguilón, por 30 millones de euros al Tottenham. Caso similar para Marcos Llorente, quien fue vendido al Atlético de Madrid por 30 millones de euros, pese a todo su linaje blanco.