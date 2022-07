¿Qué tan real es interés de Roma en James? Puntos a favor y en contra

En el universo de especulación que es el entorno de James Rodríguez por estos días, hay muy pocas certezas y muchas, demasiadas conjeturas.

lo único claro es que acaba de cumplir 31 años y que jugó sus primeros 54 minutos con la camiseta de Al Rayyan, en la derrota de su equipo 2-1 contra Roda JC, juego pactado en medio de la pretemporada del club en Países bajos. No jugaba desde el 3 de marzo, es decir más de cuatro meses sin actividad. Por eso la noticia es alentadora.

Eso es lo único cien por ciento cierto. Después, mucho de lo que se dice sobre su futuro se basa en especulaciones en medios de comunicación, que, vista la evidencia, no siempre es un acierto.



La última versión parte de un periodista catarí, Mohamed Elgazar, quien trabaja para el medio qatarí Al Watan y para la agencia de noticias alemana DPA. Según él, Roma iría por el colombiano en el actual mercado y ya estaría haciendo contactos.



Sin desmentir esa versión, sí vale la pena reseñar un par de detalles que jugarían en la negociación, si es que esta existe. El primero, la figura del técnico José Mourinho. Vale recordar que no es la primera vez que se habla de un presunto interés suyo en el zurdo, sin que eso resulte tan cierto. En el pasado, cuando James quiso salir de Real Madrid en 2019, se habló de Tottenham, donde estaba Mou, antes de la firma con Everton, de Carlo Ancelotti. Ambos DT's tiene un detalle en común: son muy cercanos al agente de James, Jorge Mendes. De hecho el portugués es representado por él. Ese podría ser el origen del rumor, pues es un hecho que su cliente no saldría a desmentirlo. Y es que, mirando la realidad, fue Ancelotti el que realmente pasó siempre del interés al contrato.



Un segundo punto es el cupo de extracomunitarios -caso del colombiano- en clubes de Serie A: la norma es clara en un tope de dos extracomunitarios, que en el caso de Roma están cubiertos con Ebrima Darboe, de Gambia, y Felix Afena-Gyan, de Ghana. Los equipos que vienen de Serie B pueden tener hasta tres, pero no es el caso. Si quisieran un abrir un cupo tendrían que prescindir de uno de los dos mencionados. ¿Lo harán tratándose de promesas de 19 y 21 años, por un jugador de 31 y propenso a lesiones? Ahí está la duda.



Pero hay un tercer punto en cuestión: el salario. Con ofertas sobre la mesa, el jugador mejor pagado de toda la Serie A es De Ligt, de Juventus, con ingresos por 8 millones de euros al año. En Roma la cifra se reduce dramáticamente y ni Pellegrini, el jugador más caro de la plantilla (45 millones de euros) se acerca. El sueldo de James por año en Al Rayyan se acercaría a los 10 millones de dólares por temporada, lo que deja claro que,d e querer fichar en Italia, la reducción debería ser por más de la mitad. ¿Lo hará? Depende del nivel de desesperación. Pero no ocurrió en el pasado, nada garantiza que lo haga ahora.



Si se piensa en términos de Selección Colombia, en tiempo de juego puede tener en Catar una garantía que en otro lugar del mundo no. Además, Néstor Lorenzo lo conoce y ya dijo en rueda de prensa que le bastará que tenga nivel de competencia, con lo cual habría un terreno ganado. Las ofertas, por ahora, salvo la de Botafogo que él descartó, no se han visto. Solo rumores, como ya es habitual. Pasar del dicho al hecho, en el actual mercado, no es tan simple.