PSG sacó el cheque en blanco: por Lewandowski y un campeón de Italia

PSG es uno de los clubes que más ha gastado en los mercados de fichajes, donde el dinero abunda por montones, siendo la menor de las preocupaciones. Una nómina de lujo es la que ha caracterizado al cuadro francés. Sin embargo, en el fútbol no basta con tener a los mejores, es necesario encontrar un conjunto, una unidad que les permita ser mejores desde el colectivo.

La carencia de eso último, ha sido una constante del PSG, con casi todos los entrenadores que han pasado en el tiempo reciente por el club. No solo es gestionar una nómina, determinar quiénes saltarán a la cancha, sino lidiar con el ego de jugadores de élite, que no aceptarán la decisión y convencerlos de una idea en común.



La salida de Pochettino parte de este factor, donde tuvo todo para llevar al equipo al éxito, pero no encontró una alternativa para que el equipo no se cayera en los momentos cruciales, como lo fue la llave de octavos contra el Real Madrid, donde la perdieron en cuestión de instantes y errores propios.



Ahora, con Christophe Galtier al frente, del PSG, tratará de lograrlo. Sin embargo, seguirán reforzándose, buscando lo mejor del mercado y sin pensar en el gasto financiero. Ya con la llegada de Vitinha, se plantean gastar 80 millones de euros en fichajes, de acuerdo a información del diario L’Equipe.



Entre los elegidos está la opción de Lewandowski, a quien buscan desde hace un tiempo. Además de Milan Skriniar, que pertenece al Inter de Milán y por el que pedirían una cifra cercana a los 60 millones de euros. Otros de los que está en el radar, es Hugo Ekitike, del Reims, como apuesta juvenil de cara al futuro.



Ahora, en el caso del polaco, los parisinos estarían al pendiente de que no haya acuerdo entre el Barcelona y el Bayern Múnich, por lo que estarían dispuestos a ofrecer 50 millones de euros, que es lo que el cuadro alemán espera recibir para dejarlo ir.