Nadie quiere a Cristiano Ronaldo: este club rechazó al portugués

Cristiano Ronaldo fue ofrecido al Paris Saint-Germain pero el club francés rechazó la posibilidad de su incorporación por motivos económicos y deportivos, informa este martes Le Parisien.



Fue Jorge Mendes, el famoso agente de la estrella portuguesa, quien sondeó hace pocos días al PSG ante el deseo de su protegido de salir del Manchester United, señala el diario, con muy buenas fuentes en el equipo de la capital francesa. Mendes conoce muy bien al presidente del PSG, Nasser al Khelaifi, así como al nuevo asesor deportivo del club, el también portugués Luis Campos.

Ha sido el agente el que ha tratado con el PSG la llegada a París del centrocampista Vitinha, procedente del Oporto, mientras que hay negociaciones avanzadas para que otro de sus representados, Renato Sanches (Lille) recale también en el club de propiedad catarí. Sin embargo, el PSG rechazó la hipótesis porque Ronaldo supondría construir el equipo en torno a él, y la entidad ya ha decidido que el eje de su reconstrucción será el recién renovado Kylian Mbappé (23 años frente a los 37 del portugués), indica Le Parisien.



A ello se suma la cuestión financiera, ya que el atacante portugués recibe una ficha de unos 30 millones de euros y el PSG ya tiene sus finanzas escudriñadas con lupa tras varias denuncias de no respetar el "fair play" financiero de la UEFA.



Y es que el club parisino debe afrontar la millonaria renovación de Mbappé, además de las elevadas fichas de otras estrellas como Messi o Neymar, pero también las de otros jugadores de una plantilla sobredimensionada y muy bien pagada que no consigue aligerar. Por si fuera poco, Al Khelaifi dijo a la prensa, durante la presentación del nuevo entrenador Christopher Galtier, que el club busca más compromiso deportivo y menos "bling bling", y según Le Parisien Cristiano Ronaldo no se ajusta a esa nueva idea.



EFE