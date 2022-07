Ten Hag habló de Cristiano y armó una polémica por culpa de Maguire

Días complicados para los hinchas de Manchester United. Por un lado se podría armar una “guerra” entre el club y Cristiano Ronaldo por las recientes declaraciones del nuevo DT, mismo que, en segunda instancia, confirmó el rol que tendrá Harry Maguire la próxima temporada.



El técnico Erik Ten Hag aseguró que está deseando "empezar a trabajar con Cristiano", durante la rueda de prensa previa a su encuentro amistoso de este martes frente al Liverpool.



El entrenador neerlandés, fichado recientemente por el United procedente del Ajax, dijo en varias ocasiones que Cristiano "forma parte de los planes del club para la próxima temporada".



Explicó además que tuvo "una muy buena conversación" con el delantero luso, pero no quiso desvelar más detalles sobre la charla entre ambos. "Queremos alcanzar el éxito juntos", añadió.



Así mismo tuvo que aclarar nuevamente la ausencia de CR7 en la gira del equipo: "No está con nosotros por motivos personales". "Su ausencia ya ha sido explicada, no hay nada más que añadir", finalizó el preparador de los 'diablos rojos', que ya prepara el choque de este martes frente al Liverpool en Bangkok.



Si bien parece una buena noticia, desde Inglaterra se mantienen en que el astro portugués desea salir a como dé lugar del equipo y estas declaraciones de Ten Hag responderían a una presión para que el atacante se termine quedando. No se sabe si es mejor dejarlo ir o retenerlo en contra de sus intereses.



Respecto al otro tema, el DT reveló también que tiene grandes planes para Harry Maguire, defensor central que ha recibido un sinfín de críticas las últimas temporadas por su flojo rendimiento.



En rueda de prensa, el ex-Ajax aseguró que Maguire es parte fundamental de su esquema y por ello seguirá siendo su capitán. Noticia que a la afición no le cayó para nada bien...