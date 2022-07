Wayne Rooney entrenará a uno de sus exequipos: anuncio oficial

Wayne Rooney vuelve a dar de qué hablar, tras confirmarse su llegada a uno de los equipos que creyó en sus capacidades cuando estaba en la recta final de su carrera como futbolista.



El ahora entrenador inglés, que en sus últimos años jugó en el DC United, regresará a este equipo de la MLS pero para ser su nuevo DT. El portal The Athletic aseguró este domingo que Rooney y el conjunto de la capital estadounidense han llegado a un acuerdo para que se siente en el banquillo y señaló que el inglés ya se encuentra en Washington para cerrar los últimos detalles.

El periódico The Washington Post también sostuvo que ya existe un acuerdo para que Rooney sea el nuevo entrenador del DC United. En su estreno como técnico en la MLS, Rooney tendrá una difícil tarea con un equipo que está empatado en la última posición de la Conferencia Este con el Chicago Fire y que el viernes sufrió una de las derrotas más humillantes de su historia al caer por 7-0 ante el Philadelphia Union.



Chad Ashton era el entrenador interino del DC United desde el despido en abril del argentino Hernán Losada. Rooney dimitió a finales de junio como entrenador del Derby County después del descenso del equipo a League One (Tercera división inglesa).



El inglés llegó al Derby County en 2020, como jugador-entrenador, y finalmente asumió el cargo de técnico para salvar al conjunto la temporada pasada. Las sanciones de puntos de esta campaña terminaron relegando a los 'Rams' a la League One en medio de graves problemas económicos.



Como jugador, Rooney conoce tanto la MLS como el DC United ya que fue la gran figura y el capitán de este equipo de 2018 a 2019. En 48 partidos de temporada regular con el DC United, el delantero marcó 45 goles.