Alfredo Arias enfurecido con el arbitraje: crítica al VAR y al central

Santa Fe dejó escapar la oportunidad de sumar los tres puntos contra Águilas Doradas. El empate a dos goles dejó con molestias al técnico Alfredo Arias, luego de tener el resultado tan cerca, que se les fue de las manos con el tanto de Marco Pérez. Además, con las decisiones del árbitro Eder Vergara, el estratega no se quedó callado.

Más allá de reconocer las fallas de su plantel, en ciertas situaciones del juego, no evitó comentar las situaciones específicas, con el tanto de los antioqueños y el gol de Morelo que fue anulado, se generó la polémica. Estas son las palabras del uruguayo, en la conferencia de prensa.



Recriminación a las decisiones arbitrales: no es fácil hablar en esta conferencia, con el sentimiento de haber dejado la victoria. Mejoramos lo del otro día. Enfrentamos a un equipo que tiene lo suyo. Superamos un gol en contra, hicimos los goles, el fútbol es así. Son decisiones, no es acá, es en general. Hay gente que jamás ha tocado una pelota y deciden el partido. El último gol que nos hacen, está en fuera de lugar, en el fútbol que yo conocí, a simple vista, está adelantado. Cualquiera puede poner la línea donde quiere.



Los jugadores están dolidos, fue un resultado que se nos escapó. Ya pasó, hay que entrenar y preparar el partido. A parte de las variables que no se pueden controlar y las que podemos controlar, debemos entrenarlas. Hay que mejorar lo que se hizo bien y corregir lo que se hizo mal. En ese camino estaremos en el objetivo. Luego de la carrera de largo aliento, entrar a los ocho.



Acciones para corregir: ajustar, si recibimos dos goles y convertimos dos, hay que ajustar. Cómo evitar esos dos goles, más el último, sobre la hora. Hay que aprenderlo. En el fútbol se gana, se aprende. Hoy perdimos dos puntos, debemos aprender de eso, cómo hacemos cosas que están a nuestro alcance, para no estar expuestos a una decisión errónea de un ser humano. Defendiendo desde que la pelota parte de cancha del rival, de mejor manera, lo hicimos mal y dejamos avanzar línea a línea al rival. No hay que escondernos en el error.



En el primer tiempo hicimos unos ajustes, el resultado lo permitía. Controlamos un equipo que nos atacaba, ni dejarles la chance. Los ajustes del primer al segundo tiempo, fueron posicionales. Cambiamos a otros, manteniendo la línea de tres centrales, con dos carrileros. Por dentro, hicimos un rombo para hacer superioridad.