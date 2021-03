Cali busca su resurrección frente a un Bucaramanga que viene en alza

Deportivo Cali no puede ceder más terreno si no quiere pasar sustos en su continuidad entre los primeros ocho y en su aspiración de clasificar a los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021. Está obligado a vencer este jueves (6:05 p.m.) en el Estadio Alfonso López para resarcirse de seis empates y una derrota en el certamen, pero sobre todo para volver a tomarse confianza.

Los dirigidos por Alfredo Arias pasaron de la primera a la sexta casilla en el desarrollo de las fechas 13 y 14 con 24 unidades, a 3 puntos del ahora líder, Nacional, lo que ha causado gran desazón en sus aficionados, aparte de que el funcionamiento futbolístico mucho del mostrado en las primeras jornadas.



Teóricamente el elenco ‘azucarero’ necesitaría ganar dos partidos para asegurarse en cuartos de final, y este aparece entre las posibilidades para calmarlas la marea que acompaña el presente del plantel.



Tras conocerse la lista de 18 convocados, las ausencias más notables serán las del lateral derecho Juan Camilo Angulo, expulsado en el partido pasado ante Tolima, la de Jhon Vásquez, que aún no se recupera de una molestia muscular, y el regreso del atacante Marco Pérez.



Tampoco viajó a la capital santandereana el volante argentino Franco Nicolás Torres, quien hasta ahora no llena el gusto del técnico uruguayo, pero sí lo hizo el ‘charrúa’ Gaston Rodríguez.



En mitad de cancha es casi un hecho la presencia de Andrés Colorado al lado de Jhojan Valencia, para dejar a Yeison Tolosa y Kevin Velasco por las bandas, pero existe la duda si Marco Pérez va junto a Ángelo Rodríguez, o solo uno de los dos para que actúe también Gastón Rodríguez.



Cali sabe que enfrentará a un equipo que no pierde desde la llegada del técnico Luis Fernando Suárez y que dará todo por obtener un triunfo que lo mantenga con vida en la posibilidad de entrar entre los ocho. Por ello debe tener mucha concentración para evitar que se realicen sociedades entre jugadores como Johnnier Viveros, Santiago Montoya y Brayan Fernández.



“Tenemos que mejorar algunos detalles para mantener el cero, en el partido pasado me tocó ser la figura, pero siempre hay compañeros que sacan la cara por el equipo y eso es importante. De aquí en adelante hay que tener tranquilidad en la definición y estar preparados y fuertes”, dijo el arquero Guillermo De Amores”.



Jueves 25 de marzo

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Alfonso López (Bucaramanga)

Árbitro: Wander Mosquera (Cundinamarca)

Asistentes: Miguel Roldán (Antioquia) y Javer Motta (Cundinamarca).



Probables formaciones



Bucaramanga: Juan Camilo Chaverra; Juan Pablo Zuluaga, José Cuenú, Andrés Correa, Elvis Mosquera; Michel Acosta, Juan Alberto Mosquera, Álvaro Meléndez, Santiago Montoya, Jhonnier Viveros; Brayan Fernández.

D.T. Luis Fernando Suárez.



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Harold Gómez, Hernán Menosse, Jorge Arias, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Andrés Colorado, Kevin Velasco, Yeison Tolosa; Marco Pérez (Gastón Rodríguez), Ángelo Rodríguez.

D.T.: Alfredo Arias.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces