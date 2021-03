¿Cuál saldrá afectado? Equipos buscan clasificar pero deben descansar

Este jueves se cierra la jornada 14 de la Liga Betplay 2021-I y los equipos hacen cuentas para certificar su clasificación en las cinco fechas que restan. Sin embargo, cinco de ellos tendrán que cumplir con el descanso obligatorio, ¿les llega en mal momento?... Lo cierto es que todos están en plena disputa por asegurarse entre los ocho. Claro está, unos con mejores números que otros.



Los equipos que faltan por el descanso son Jaguares (fecha 15), Independiente Medellín (fecha 16), La Equidad (fecha 18), Deportivo Cali (fecha 17) y Atlético Junior (fecha 19). De los cinco, el único que está actualmente fuera de zona de clasificación es el equipo felino, a causa de los recientes traspiés en el campeonato. Fue el equipo que puso en "jaque" a varios rivales a medio torneo, pero con el pasar de las fechas se ha ido diluyendo. Sin embargo sigue en la pelea.



A continuación les contamos qué panorama les espera a estos cinco equipos en los cuatro compromisos que les restan. El elenco tiburón tendrá que llegar clasificado a la última fecha, ¿la tendrá más difícil que el resto?...



La Equidad: De los cinco, es el equipo que está mejor ubicado en la tabla. De hecho, en caso de ganarle este jueves al Alianza Petrolera, podría convertirse nuevamente en el líder del campeonato. Actualmente está tercero en la tabla con 25 puntos, a 2 de Atlético Nacional que con el triunfo sobre Jaguares este miércoles, recuperó el primer lugar.



Los partidos que le restan son Deportivo Pereira (visitante, fecha 15), Deportivo Cali (fecha 16), América (fecha 17) y cierra con Santa Fe (fecha 19).



Independiente Medellín: El más reciente triunfo sobre América los acomodó mejor en la tabla. Los dirigidos por el 'Bolillo' Gómez son quintos, de manera parcial, con 24 puntos (a tres de la punta). Los resultados del Cali y Millonarios podrían moverlo, sin embargo al termino de la jornada se mantendrá en los ocho.



En la jornada 15 que será el fin de semana disputará el clásico antioqueño con Nacional, en la fecha 17 visita al Pereira, en la 18 recibe a Petrolera y cerrará en condición de visitante con Once Caldas.



Deportivo Cali: Los azucareros jugarán este jueves con Bucaramanga y tienen una buena posibilidad para volver a la pelea por el liderato. Fueron líderes buena parte del campeonato pero los últimos resultados no han sido suficientes para tenerlos en un mejor lugar. Actualmente son sextos con 24 puntos.



Al equipo de Alfredo Arias le resta jugar frente a Pasto (local en fecha 15), La Equidad (visitante, fecha 16), Atlético Nacional (local en la jornada 18) y en el cierre, Millonarios.



Atlético Junior: El tiburón ganó un partido importante este miércoles en Ibagué y esto le significó una mejor ubicación entre los ocho. Son séptimos con 23 puntos, a dos del tercero y a cuatro del primero en la tabla. Sin duda un campeonato reñido.



Tendrán que llegar a la última fecha con la clasificación en el bolsillo y para ello deberán jugarse cuatro finales: Santa Fe (local en la fecha 15), Jaguares (visitante en la fecha 16), Rionegro Águilas (local, en la 17) y Pasto (visitante, en la jornada 18).



Jaguares: De los cinco, el elenco felino es el único que está por fuera de los ocho. Son novenos con 20 puntos y no han podido sumar en sus últimas tres salidas. Perdieron con Tolima, Águilas y Nacional. Descansarán en la próxima jornada (15) y tendrán que reponerse en las cuatro fechas finales, eso sí, esperando un traspiés de sus rivales directos.



En la fecha 16 recibirán al Junior, en la 17 visitarán a Once Caldas, en la jornada 18 se medirán al América en Montería y cerrarán en Tunja con Boyacá Chicó, un equipo que lucha por no descender.