Cali venció con lo mínimo a Patriotas y sigue como líder de la Liga

Deportivo Cali mantuvo el liderato de la Liga BetPlay I-2021 con 13 puntos al derrotar 0-1 a Patriotas Boyacá este domingo en la quinta fecha del certamen, en el Estadio La Independencia, de Tunja, donde el arquero Carlos Mosquera se convirtió en el hombre más destacado.



Con la inminente salida de Agustín Palavecino, por quien están muy adelantados los diálogos para transferirlo al River Plate y por ello no estuvo en la capital boyacense, el técnico Alfredo Arias sabe que debe ser más frontal, con juego directo y menos elaborado, más en un terreno que no contribuye al toque corto. Pero como ha sido reiterativo, define muchísimo menos de lo que genera.



El conjunto vallecaucano salió a aprovechar la amplitud de la cancha y a definir rápido el compromiso. Iba apenas un minuto cuando Harold Gómez remató con potencia, exigiendo al arquero Carlos Mosquera. Fueron varias llegadas, especialmente por la izquierda, zona donde trabajaba bien Kevin Velasco. Luego Jhon Vásquez empezó a sacar ventaja de su velocidad por derecha.



Pero Patriotas no se quedó atrás y a través de Kevin Aladesanmi se aproximó a los 20, aunque el delantero local no pudo controlar bien el balón y quedó sin posibilidad de maniobra tras el rápido regreso de la defensa ‘azucarera’.



El encuentro se hizo agradable, de ida y vuelta, y por parte del visitante con transiciones rápidas que inquietaron a la zaga boyacense.



Vásquez adelantó a su equipo a los 13 minutos, al recibir un centro desde la izquierda de Darwin Andrade, enganchó a Yonatan Murillo y de zurdazo consiguió el 0-1. Marco Pérez también fue importante para arrastrar la marca de los defensores rojos.



Vásquez y Velasco cambiaron de banda, pero lo que no varió fue la superioridad del visitante, que hizo prevalecer su mejor plantel en la posesión, aunque se encontró con la actuación inspirada del golero Mosquera.



En el cierre del primer tiempo, Murillo se acercó con un zurdazo, sin mucha potencia, pero el arquero Guillermo De Amores estuvo atento.



Cali salió en el complemento a seguir con el dominio sobre Patriotas y con Pérez estuvo cerca del segundo, pero el arquero Mosquera neutralizó el remate del chocoano a los 9 minutos.



El conjunto anfitrión adelantó sus líneas y recostó al visitante en su sector, ganando espacios que fueron importantes. Aladesanmi volvió a probar a los 30 con un disparo rastrero y el balón pasó silbando el poste derecho.

Casi al instante, Vásquez remató de zurda y salvó Mosquera, el rebote lo tomó Ángelo, eludió al golero, pero increíblemente mandó la pelota por encima.



El buen momento de Patriotas obligó a que Arias tomara precauciones y mandara a Andrés Balanta por Andrés Arroyo, que no hizo buen partido, y a Michell Ramos por Velasco.



Aunque terminó metido en su sector defensivo, Cali consiguió el mismo resultado de la fecha pasada ante Boyacá Chicó y se mantiene en la parte alta de la tabla. En la sexta fecha del todos contra todos, el cuadro verdiblanco recibirá el sábado 13 de febrero (5:30 p.m.) a Águilas Doradas, mientras que Patriotas visitará el viernes 12 (4:00 p.m.) al Pereira.





Síntesis:



Patriotas Boyacá 0-1 Cali



Patriotas Boyacá: Carlos Mosquera (8); Edgardo Rito (5); Óscar Vanegas (5), Mateo Rodas (5), Yonatan Murillo (5); Santiago Orozco (5), José Leudo (5), Andrés Felipe Ávila (5), Cristian Barrios (6); Jesús Arrieta (5), Kevin Aladesanmi (5).



Cambios: Michael Ordóñez (5) por Andrés Felipe Ávila (1 ST), John Stewart García (5) por Santiago Orozco (1 ST), Arley Bonilla (SC) por Kevin Aladesanmi (43 ST).



D.T.: Francisco Abel Segovia.



Deportivo Cali: Guillermo De Amores (6); Harold Gómez (6), Hernán Menosse (6), Jorge Arias (6), Darwin Andrade (6); Jhojan Valencia (6), Carlos Robles (6), Andrés Arroyo (5), Kevin Velasco (6), Jhon Vásquez (7); Marco Pérez (6).



Cambios: Ángelo Rodríguez (5) por Marco Pérez (17 ST), Eduard Caicedo (6) por Hernán Menosse (23 ST), Andrés Balanta (6) por Andrés Arroyo (34 ST), Michell Ramos (6) por Kevin Velasco (34 ST),



D.T.: Alfredo Arias.



Gol: 0-1: Jhon Vásquez (13 PT).



Expulsados: No hubo.



Partido: Bueno



Figura: Carlos Mosquera (8).



Estadio: La Independencia (Tunja)



Asistencia: Sin público



Árbitro: Diego Ruiz (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces