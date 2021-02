‘Hay jugadores que nos llenan, otros que les va a costar’: ‘Bolillo’

Tras su segunda caída en la temporada, Hernán Darío Gómez analizó el comportamiento de la nómina de Independiente Medellín, en su mayoría suplente y con varios juveniles, quienes midieron fuerza con un Deportes Tolima que salió con su equipo base.



“Nosotros traemos un equipo que no hemos trabajado tanto, pero tiene cierta idea y el equipo cumbre hizo un trabajo específicamente en ordenamiento, recuperación de balón, pero no se anima mucho en elaborar, se dedicó a cumplir tácticamente, pero bueno, es un equipo joven. En el segundo tiempo, se trata de soltarse un poquito más, pero en este partido no es lo que pretendemos”, indicó ‘Bolillo’ en rueda de prensa.



Además, “pusimos un equipo mixto pensando en el jueves, aunque hay cosas que me llenan, dentro de las posibilidades contra un rival como Tolima, importante, hubo jugadores sin mucha experiencia, pero hicieron cosas que nos alegran, a otros les cuesta un poco más y por eso el equipo se descompensa la labor de equipo”.



En cuanto a este grupo que puso en Ibagué, el estratega precisó que “este equipo no tiene tanto trabajo como el otro que inicia, me quedo con algunas actuaciones relevantes, a otros les va a costar mucho más, me quedo con que el equipo es aplicado en la parte defensiva, pero nos está costando en la parte ofensiva”.



Sobre la determinación de poner un equipo mixto en Ibagué, reservando jugadores para la gran final de la Copa el próximo jueves, Gómez explicó que “no fue sacrificio, son posibilidades que nos da este campeonato para darle rodaje a los otros jugadores y contar con un plantel más grande, nos da la posibilidad de conocer a estos muchachos, de competir contra un rival tan grande como Tolima que es muy fuerte y nos da la posibilidad que hay jugadores que nos llenan, nos alegra y hay otros que les va a costar más”.



Finalmente, emitió un concepto de lo que vio del equipo vinotinto y lo que podría esperar el próximo jueves en el Atanasio. “Tolima es un equipo fuerte, un equipo concentrado, continuo, trabaja en todo el partido. Cuentan con un buen pase largo, vamos a enfrentar a un rival que por algo está en la final y nosotros tenemos las armas para contrarrestarlos y en Medellín las cosas tienen que ser distintas a lo que vimos en este juego”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8