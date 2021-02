Ataque certero, peca de confiado: Millonarios y sus dos caras en Liga

Millonarios consiguió este domingo su tercera victoria en la Liga BetPlay 2021, después de vencer al Deportivo Pereira en El Campín por un apretado resultado de 3-2 .



A pesar de llegar a 21 jornadas sin conocer la derrota, los de Alberto Gamero mostraron aspectos que generan preocupación en materia defensiva. Por ello, le mostramos un análisis de los aspectos positivos y negativos del conjunto albiazul en la quinta jornada del FPC.

A resaltar



Guarín, titular y gol: Poco a poco la flamante contratación del equipo comienza a coger ritmo de competencia. Su proceso a nivel físico se ha destacado y justamente para el duelo con Pereira partió, por primera vez en el club, desde el inicio. Respondió marcando a los siete minutos.



Uribe y Arango siguen marcando: El primero anotó un golazo en la primera clara que tuvo y el segundo tardó cinco minutos, desde su ingreso desde el banco de suplentes, en sentenciar el partido. Ambos suman dos conquistas en lo que va de Liga.

​

​Variantes ofensivas: A los largo de los 90 minutos, Millonarios vulneró de diversas maneras al rival: Juego colectivo, amplitud por los costados y balones profundos. En materia ofensiva tiene un sinfín de variantes, aspecto que le permitió generar 14 opciones.



Recambio interesante: A diferencia del semestre pasado, Alberto Gamero cuenta con revulsivos interesantes dependiendo de lo que necesite. Cuando tuvo que buscar, echó mano de Salazar y Arango; cuando quiso defender, apeló a Kliver y Paz.