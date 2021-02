Mundial de Clubes: derrota de Palmeiras recordó a Atlético Nacional

Palmeiras de Brasil fue noticia este domingo, pues, a pesar de su favoritismo en la semifinal del Mundial de Clubes perdió 1-0 con Tigres de México y no jugará la final del certamen. El equipo azteca sorprendió al reciente campeón de la Copa Libertadores, lo dejó sin la posibilidad de disputar el título y lo mandó a un penoso listado de equipos de Conmebol.

En esa lista de clubes suramericanos también aparece Atlético Nacional, de Colombia; el argentino River Plate; y los brasileños Internacional, Atlético Mineiro y ahora Palmeiras.



Estos cinco equipos, en los que se encuentra el verde antioqueño, entraron en la historia del Mundial de Clubes porque son los únicos que asistieron como campeones de la Copa Libertadores y perdieron la semifinal contra un equipo supuestamente más débil, pues no era europeo.



En 2010, Internacional de Porto Alegre perdió 2-0 con Mazembe, de Congo en África, y no pudo jugar la final contra Inter de Milán.



En 2013 fue el Mineiro, con Ronaldinho, el que perdió con otro africano: el Raja Casablanca de Marruecos. Así, se perdieron la oportunidad de jugar la final contra Bayern Múnich.



En 2016, Atlético Nacional se quedó con las ganas de enfrentar a Real Madrid en una eventual final, pues perdió la ‘semi’ con Kashima Antlers de Japón.



En 2018, la decepción fue para River Plate, que con Santos Borré como goleador no pudo superar al Al-Ain de Arabia, y se quedó con un penoso tercer lugar.