Deportivo Cali busca romperla en 2024: acuerdos con figuras del FPC

Deportivo Cali tuvo un buen rendimiento en Liga BetPlay 2023-II y con lo poco que tenía en este semestre, el técnico Jaime de la Pava logró armar un grupo competitivo que lo dejó luchando por un cupo a los cuadrangulares finales.

Tras el buen desempeño del club y cumplir las expectativas, las directivas estarían haciendo un buen esfuerzo económico para reforzarse de cara al 2024 y así poder seguir teniendo buenos resultados y que le sirvan para alejarse de la posibilidad de caer en el descenso.



Hace unos días se conoció que Alexander Mejía podría ser uno de los jugadores que llegarían a la plantilla, pero no había nada en concreto, pero al parecer, las negociaciones van por buen camino y habría acuerdo verbal.



Sin embargo, Mejía no sería el único y los que se unen a los acuerdos verbales son el exjugador del Once Caldas, Andrés Felipe Correa y el del Medellín, Jonathan Marulanda.



Según información del periodista Felipe Sierra, estos tres jugadores ya lograron acuerdo verbal y en las próximas semanas se espera concretar sus fichajes para la temporada 2024.





🚨 #Cali tiene acuerdos verbales, sin firmar aún, con:



🟢 Andrés Felipe Correa (39)

⚪️ Jonathan Marulanda (27)

🟢 Alexander Mejía (35)



👀 En las próximas semanas el conjunto ‘azucarero’ espera cerrar a los 3 jugadores como agentes libres hasta diciembre de 2024 pic.twitter.com/U8FZBnlOqs — Pipe Sierra (@PSierraR) November 6, 2023



Por ahora, habrá que esperar a que Deportivo Cali termine competencia en Liga y así se puedan conocer más detalles sobre contrataciones de cara al próximo año, pero lo cierto, es que el azucarero busca seguir recuperándose del bache que ha vivido en estas últimas temporadas.