Cali, con Palavecino, a recuperar terreno en campo del Boyacá Chicó

No han sido días tranquilos los recientes en el Deportivo Cali. Primero, la solicitud de Agustín Palavecino de no ser tenido en cuenta para el partido ante Envigado por el interés de River Plate y su deseo de marcharse, y luego del empate insaboro que consiguió en Palmaseca frente al conjunto naranja, pese al cual conserva el segundo lugar de la Liga BetPlay I-2021 con 7 unidades.



El rival este martes (6:00 p.m.) en Tunja es Boyacá Chicó, equipo que sigue sufriendo con el fantasma del descenso y al que intentará sacarle los tres puntos para seguir en la parte alta de la tabla.



Aunque la forma en que Palavecino ha presionado su posible vinculación a River es un tema que tiene molestos al plantel, directivos e hinchas, el desplazamiento del volante gaucho hace prever que estará como inicialista, a no ser que el técnico Alfredo Arias siente un precedente y le dé continuidad a la formación anterior.



La intención del conjunto vallecaucano ha sido siempre renovarle el contrato para luego sí negociar con otro club internacional la venta de los derechos federativos. Sin embargo, no ha sido tarea fácil con el representante del jugador.



Es innegable que el argentino es sinónimo de generación y gol, este último el gran lunar del cuadro verdiblanco desde la temporada pasada y que en tres jornadas se mantiene. Pero también existe la esperanza de que Ángelo Rodríguez tome conciencia de que lo contrataron para que marque diferencia en los arcos contrarios, junto a su compañero de fórmula en el Tolima 2018, Marco Pérez.



Habitualmente, Cali ha contado con buen poder por las bandas por lo que significa el aporte de Jhon Vásquez, y ante Envigado pudo ganar sin inconvenientes, pero lamentablemente se sigue fallando en la toma de decisiones, factor que fue repetitivo en 2020 con las consecuencias conocidas.



La parte defensiva también debe mejorar, pues de no ser por la buena actuación del arquero Guillermo De Amores en la última acción del juego con un contragolpe de Envigado, el resultado podría haber sido distinto.



Con Palavecino se gana en elaboración y llegadas desde la mitad, pero sin él se acude más al juego externo, factores que Arias tiene claros para la contienda frente al conjunto ‘ajedrezado’. Lo claro es que el timonel charrúa conoce su grupo y con sus herramientas colectivas y experiencia buscará un triunfo en la capital boyacense. La Dimayor confirmó que este partido contará con la herramienta de VAR.





Martes 2 de febrero



Estadio: La Independencia, de Tunja

Hora: 6:00 p.m.

Transmite: WIN Sports +



Probable formación:



Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Arias, Darwin Andrade; Carlos Robles, Jhojan Valencia, Agustín Palavecino, Jhon Vásquez, Kevin Velasco (Marco Pérez); Ángelo Rodríguez.

D.T.: Alfredo Arias.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces