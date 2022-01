Sin pena ni gloria por Santa Fe: el zaguero que busca Deportivo Cali

El técnico Rafael Dudamel sigue armando su plantel de cara a la participación del campeón colombiano, Deportivo Cali, en la Copa Libertadores, Superliga y en la Liga BetPlay I-2022.



Por ahora solo ha sido oficializada la llegada del mediocampista chileno Sebastián Leyton, pero faltan las de Harold Santiago Mosquera, Aldair Gutiérrez y la del guardameta canterano Johan Wallens, quien estaba en Unión Magdalena, mientras que se fue el volante Jhojan Valencia al Austin, de la MLS, y es muy probable que Cortuluá no le preste más a Andrés Colorado.

La consecución de la décima estrella, que otorgó clasificación directa a la Copa Libertadores, además del incentivo económico que entrega la Conmebol en cada ronda, ha hecho que la institución reversara su decisión de no vincular futbolistas experimentados, por lo que este viernes empezó a sonar con insistencia el nombre del zaguero vallecaucano Miguel Nazarit como opción para la defensa ‘azucarera’.



A sus 24 años cuenta con experiencia en equipos como Once Caldas, Nashville (Estados Unidos) y Santa Fe, aunque en el elenco ‘cardenal’ apenas disputó tres partidos el año pasado. En total suma 39 compromisos disputados como profesional.



Este viernes, en diálogo con los ‘Dueños del Balón’, de Antena 2 Cali, reconoció que hay acercamientos. “Estoy entrenando con algunos compañeros en la Z, me hice las pruebas de covid-19, hay una opción, pero estamos esperando que se concrete todo. Aún no hay nada confirmado”.



Nazarit agregó que “si se da la oportunidad, darle con toda, soy jugador libre y me han dicho que hay posibilidades, hace pocos días empezamos a hablar y esperemos a ver si las cosas salen. El campeonato está encima, tengo una persona que me ayuda y es como mi mano derecha”.



Deportivo Cali tendrá su primera presentación en la Liga el domingo 23 de enero frente a Jaguares en Montería.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces