Cali quiere fortalecer la nómina: rumores con este jugador de Nacional

El campeón de Colombia ya puso en marcha su pretemporada, buscando cumplir en todos los frentes y retos que deberá afrontar, no solo el sostener su título de Liga, sino hacer una buena presentación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.



La confección del plantel de Dudamel arrancó con la continuidad de gran parte de los jugadores que hicieron parte de la décima, conquistada en Ibagué. La renovación de Teo y la continuidad de Vásquez hacen parte de ese respaldo al estratega. Varios nombres de calidad se han mencionado, pero hasta el momento, todo está en rumores.



Los confirmados en DeportivoCali, no se hizo gestión alguna por Baldomero, cerrado el libro o no ? Los canteranos que regresan y los que siguen fuera, tema carretera alterna.

Uno de los jugadores que ha sido puesto en un lugar y otro es Baldomero Perlaza, pese a no existir ofertas formales, por el momento, se habla mucho de su salida de Nacional. El presidente del Cali, Marco Caicedo, habló con el periodista Carlos Arango, acerca del rumor.



“Es un jugador que me encanta, me fascina; me encantaría contar con él, pero no hemos realiado ninguna gestión por el jugador”.



Cabe recordar que el volante se encuentra en su proceso de recuperación, luego de la grave lesión en su tobillo, sufrida en la final de la Copa BetPlay frente al Deportivo Pereira.