El temor del Deportivo Cali: ficha clave del título iría al exterior

El año 2021 de Andrés Colorado fue consagratorio: se coronó campeón con Deportivo Cali, se puso en el radar de la Selección Colombia, se abrió el mercado internacional. O al menos eso se espera.

El jugador, de 23 años, es una de las revelaciones de la Liga Betplay y ahora anhela dar el siguiente paso. El propio presidente del club 'azucarero' lo reconoció.



"Yo he llamado varias veces a 'Nacho' Martán para que nos deje a Andrés Colorado, tratar de persuadirlo, pero nos ha cerrado la puerta", comentó Marco Caicedo en Antena 2 de Cali.



Inclusive el técnico Rafael Dudamel se refirió a la posible baja, cuando en el panorama está nada menos que la Copa Libertadores: "Colorado no era del Cali y las expectativas de su club, son las de venderlo a Europa", dijo en charla con Win Sports.



Los rumores indican que el jugador interesa en Brasil, pero que también se han hecho contactos desde España, Italia y Portugal. Cortuluá no se ha referido públicamente al tema pero, al ser el dueño de los derechos deportivos del jugador, tiene la sartén por el mando en cualquier negociación.