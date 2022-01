¡Habrá clásico Millonarios vs Nacional! Programación fecha 3 de Liga

El cierre del primer mes del año estará cargado de fútbol. La tercera jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2022-I tendrá partidos atractivos como el clásico, para algunos, del país, entre Millonarios y Nacional en Bogotá. Además, del cruce regional entre Medellín y Deportivo Cali.

FECHA 3



29 de enero



Cortuluá FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Doce de octubre

Televisión: Win / Win+



Águilas Doradas vs Once Caldas

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win / Win+



Junior FC vs La Equidad

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



Millonarios FC vs Atlético Nacional

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



30 de enero



Patriotas FC vs Deportivo Pereira

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win / Win+



Independiente Medellín vs Deportivo Cali

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



América de Cali vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+



Alianza Petrolera vs Envigado FC

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win / Win+