‘No me está gustando la manera como nos están manoseando’: Dudamel

Deportivo Cali sumó una nueva derrota en la liga, esta vez en condición de local contra Millonarios con goles de Diego Herazo y Eduardo Sosa. El técnico Rafael Dudamel analizó el actuar de su equipo en el juego y se volvió a pronunciar sobre el arbitraje.



“El grupo está golpeado, porque siente vergüenza hoy por los resultados que no estamos pudiendo alcanzar, pero es un grupo maduro, es un plantel de mucho carácter y lo que exclusivamente le he pedido a ellos es que tengan cara levantada, porque si hay algo que tienen estos muchachos es autoridad moral para salir y poner la cara, y la autoridad moral no solamente se las da el título alcanzado, sino la manera de cómo se entrenan y cómo se entregan, porque si hay algo que no le pueden criticar es que se entregan al máximo, después podemos jugar bien, pudiésemos jugar mejor, pero la entrega, el esfuerzo, el sentido de pertenencia de cada futbolista que integra el plantel del Deportivo Cali, no se le discute en ningún momento su profesionalismo y su valor para defender la institución”.



Mencionó que problema no es solamente de refuerzos: “hoy pudiésemos traer un futbolista más en la posición que decidiésemos, se necesitaría, pero esto no lo cambia un futbolista más, esto no es una cuestión de una individualidad, es una cuestión de momentos de fútbol, así como hace 3 o 4 meses estábamos todos dulces y todo no salía bien, hoy no estamos ligando por decirlo así".



Reconoció el triunfo del rival y criticó el arbitraje: “nosotros con mucha gallardía reconocemos el buen triunfo de Millonarios, un equipazo, qué ha ganado bien, no tenemos excusas, pero si puedo decir también algo, que es que no me está gustando la manera como nos están manoseando ¡nos están manoseando!, nos anularon un gol el otro día contra Tolima en la Superliga que fue legítimo, hoy ante la más mínima acción nos amonestaron y nos están manoseando, entonces hay que tener mucho cuidado. Esto no es un ratico para cada uno, lo que no puede perder el arbitraje es la imparcialidad ¡la imparcialidad!, es lo único que nosotros pedimos y hoy nos sentimos manoseados”.



Luego explicó el cambio de Christian Mafla: "fue por prevención, una contractura en su aductor, no quería darme el lujo de arriesgarlo más, recuerden que apenas acumuló una semana entrenamiento y empezó a competir y estas son las consecuencias de lo que nos ha tocado enfrentar, contrataciones sobre el torneo y teniendo un buen elemento en campo como Kevin (Velasco) que lo hizo fantástico una vez más en esa posición y teniendo que buscar ser más ofensivos, entonces evitamos correr riesgos allí en previa comunicación con el cuerpo médico”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

