Candelo: ‘Quiero que los hinchas confíen en los jugadores del Cali’

Deportivo Cali sumó un día más de entrenamiento bajo las órdenes de Mayer Candelo, en el cual el equipo desea darle la vuelta la situación y empezar a sumar de a tres puntos en este semestre de la liga colombiana. Sobre la parte anímica del grupo, el técnico referenció que están motivados a cambiar esa situación.



“La verdad el grupo está muy motivado, feliz, quiere cambiar esta situación, porque no es fácil y no nos vamos a engañar. De 9 puntos hemos conseguido un punto, no es lo que merece el Deportivo Cali, pero esto no es de merecer sino de trabajo y a eso nos hemos dedicado ellos y nosotros, a entrenarnos bien para lo que queremos que es remontar esta situación, hacer de nuestro Cali el mejor, para que estemos en los primeros lugares”.

Detalló que le puede presentar el rival: “hemos trabajado pensando en Envigado, un grupo joven, aguerrido, físico, guerrero. Estamos trabajando para evitar esas contras de ellos en velocidad y buscar que nos equivoquemos lo menos posible y acertemos lo que más podamos, para conseguir resultados que nos den los tres puntos y meternos en la pelea en la tabla”.



Reveló que se habló internamente tras el juego contra Pereira: “vamos a ser un equipo fuerte con la pelota y si la entregamos nos vemos feos, incómodos, nos hacen correr de más, cometer muchos errores cuando no la tenemos, entonces la idea es que entre más tiempo del partido tengamos la pelota, vamos a ser más importantes. La idea no era retroceder como lo hicimos, por mucho que se les habló retrocedimos mucho en el juego e hicimos que Pereira nos lastimara más por los errores individuales que cometimos”.



Le envió un mensaje a los aficionados: “a los hinchas quiero que tengan desconfianza con Mayer y que confíen en los jugadores, ¿Por qué? Porque Mayer ya no juega. Se que me quieren porque soy un ídolo, soy de la casa, gané cosas, pero la realidad son los jugadores. Ellos tienen claro que vengo a dar todo de corazón por ser un hincha, pero la realidad son los jugadores y que necesitan toda la confianza de ellos”.



Contó que sucede con Guillermo Burdisso: “es un tema de su rodilla, hemos hablado con el médico y es un tema de paciencia, hacerle una revisiones. Ayer hablé con él donde si le preguntamos al médico, él podrá explicarle mejor el tema que tiene, porque hay tres situaciones en el tema de su rodilla, que ellos clínicamente la podrían explicar mucho más fácil, pero que estos días no lo vamos a tener activo para competir”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15